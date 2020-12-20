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‘Corona’yı atlatan doktor: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor

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‘Corona’yı atlatan doktor: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor
‘Corona’yı atlatan doktor: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor

Şanlıurfa’da Covid-19’la mücadele ederken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, hastaneye yatanların çoğunun kendisine virüsü yakıştıramayanlar olduğunu söyledi.

Süreci AA muhabirine anlatan Aydın, iki ay önce halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu; testi pozitif çıktı.

Hastalığının gribal enfeksiyon semptomlarıyla başladığını belirten Aydın şöyle devam etti: “Şiddetli baş, karın ve eklem ağrılarım başladı. Eşimin ve benim testim pozitif çıkınca kendimizi izole etmeye başladık. Covid-19 olan hastalarda genellikle eklem ve kas ağrıları olur. Fakat bende üç gün geçmeyen karın ağrısı oldu.”

‘İki ay oldu hala halsizim’

Eşinin de kendisinin de korktuklarını, çocukları için endişelendiklerini belirten Aydın, hastalığı yenmesine rağmen etkisini hala yaşadığını ifade etti: “Bu herkesin korkması gereken bir şey. Hastalığımın üzerinden iki ay geçmesine rağmen hala ciddi halsizlik, çabuk yorulmalar ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor. Verilen ilaçlarla sağlıma kavuştum. Kendimi izole etmem ve ilaç kullanımı, hastalığı yenmemde büyük etken oldu. Hastalar bizden ilaçları kullanıp kullanmamaları yönünde tavsiye istiyorlar. Ben ve birçok hekim verilen ilaçları kullandı. Verilen ilaçların hepsi faydalı.

‘Hastalık çok sinsi’

Hastalığın çok sinsi olduğunu, her yaştaki bireylerin tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Ben de genç olmama rağmen hastalığa yakalandım. En çok karşılaştığımız hastalar, semptomları çıktıktan sonra çok geç geliyor. İnsanlar genelikle kendilerine virüsü yakıştıramıyor. ‘Beni klima çarptı, soğukta kaldım, yağmurda biraz yürüdüm’ gibi şeylerle geliyorlar. Semptom olarak o kadar genişledi ki, gribal enfeksiyonlar, kas, eklem rahatsızlıkları ve özellikle halsizlik gibi. Bu tür semptomları olanların en yakın sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor. Hastaneye yatırılan kişilerin çoğu hastalığı kendisine yakıştırmayan hastalar.”

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