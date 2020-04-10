‘Corona’yı atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: 21 gün uyutularak hastalığı yendim

Covid-19 hastalığı teşhisi konan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören TEVE2’deki ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye’de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.

21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Akkul, fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarını CNN Türk canlı yayınına bağlanarak anlattı.

‘Ateşim 42’ye yükselmişti, öksürük yoğundu’

Akkul şunları söyledi: “İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye’ye. Biz geldiğimizde Türkiye’de altıncı vaka açıklanmıştı. Ateş 42’ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gittik.”

‘Uyutulma yöntemiyle kurtuldum’

Hastalıktan entübe ‘uyutulma’ yöntemiyle kurtulduğunu belirten Akkul, “Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye’de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hala becerebilmiş değilim.

Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiçbiri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz” dedi.

‘Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor’

Akkul hem eşinin hem de kendisinin çift negatif raporu olduğunu söyleyerek, “Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor” diye konuştu.