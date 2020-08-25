Bazı yanlış bilgiler sosyal medyada hekim ve konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından paylaşıldıkça salgınla ilgili ‘şehir efsanelerinin' sayısı da günden güne artıyor. Corona virüsü ile mücadele kadar ‘yanlış bilgilerle' de mücadelenin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Duran Tok, crona virüs ile ilgili doğru zannedilen 6 yanlışı anlattı…