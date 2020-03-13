CORONOVİRÜSDEN DAHA TEHLİKELİ!!!!

Coronavirüs geliyordu, gelecekti derken KKTC’ye de geldi.

Gelmemesi mümkün de değildi zaten.

Hızlı bir şekilde yayılması da mümkün.

Bu bir kehanet değil elbet.

Önümüzde dünyanın 9'uncu büyük ekonomisine sahip İtalya örneği var.

Tüm tedbirleri alacak ve gerekli eğitimi verebilecek gücü varken yapmayıp olayı hafife aldılar ve sonuçta bütün ülkeyi karantinaya almak zorunda kaldılar.

Sokağa çıkmak bile izne tabi.

Buna rağmen HongKong işi ciddiye alıp, önceden önlemlerini aldığı için hazırlıksız yakalanmadı ve olayı yalnızca 1 vaka ile kontrol altına aldı.

Bu açıdan Türkiye’nin de krizi kolay atlatacağını düşünüyorum.

Çünkü gelmesini beklerken önlemler aldığını görüyoruz.

Yani olay çok basit, ciddiye alınacak ancak korkuya ve paniğe de dönüştürülmeyecek.

Tıpkı bir bebeğe gösterilen özen gibi.

Abartmadan, aşırıya kaçmadan ,yalpalamadan doğru beslenme ve doğru hijyen koşullarında yaşamak önemli.

Aslında sağlıklı yaşam koşullarında yaşamak yeterli.

Bu vatandaşlara yani bireylere düşen kısım ve inanıyorum ki büyük bir kesim buna uyacaktır.

Peki ya yetkililer?

İşte o konuda biraz endişeliyim.

Çünkü 2 gündür yapılan açıklamalar bile hükümetin bu işi yeterince ciddiye almadığını gösteriyor.

Önlemler alınıp krize dönmesine engel olunması gerektiği bir süreçte başbakanımız çıkıp coronavirüsü tespit edilen vakanın çok gezdiğini söyleyerek halkı kaygıya ve paniğe itebiliyor.

Diğer yandan Ercan, Girne ve Mağusa limanlarında acil önlemler alınması gerekirken ,Casino, Gece Kulübü ve Camiler gibi virüsün yayılabileceği yerlerin kapatılması gerekirken Bakanlar Kurulu toplanıp sadece siyasi davranıp Rum tarafı ile kapı kapatma yani anlamsız ve şu aşamada gereksiz bir siyasi yarışa giriyor.

Neymiş Rum tarafı ile aramızdaki iki kapı kapatılmış.

Gün siyasi rövanş alma günü mü?

Bu mu önlem?

Dün karantinaya alınan otellerden kaçmak isteyerek kamuya açık alana dağılan virüs şüphesi olan insanlar görüntülendi.

Daha karantinaya alınan bir bölgeyi kontrol altına alamayan, karantinaya alınan insanların kaygılarını gideremeyen bakanlar 2 kapıyı kapatarak mı önleyecekler bu salgını ?

Sn. Taçoy “1 haftada biter bu iş” gibi gayri ciddi bir açıklamayla mı engelleyecek salgını?

Tamam en kolay olanı yapıp okulları kapattılar.

Peki çocukları tatil etmekle bitti mi her şey?

Toplantılar, etkinlikler ne alemde?

Yarın başlayacak olan düğünler ne olacak?

Halk ne kadar bilgilendirildi?

Tamam herkes medyadan bilgilenip kişisel önlem alıyor ancak başımızdakiler olaya bu ciddiyetle yaklaşırsa halkın toplu etkinliklerde hassasiyet göstermesi beklenebilir mi?

Bu yaklaşım, cinayeti, tecavüzü, hırsızlığı v.s. normalleştiren halkın bu salgını da önlem almadan normalleştirmesine sebep olmayacak mı?

Kısacası imam yellenirse cemaat ne yapar hepiniz biliyorsunuz.

O yüzden hükümeti ve özellikle bakanları olayın ciddiyetini anlamaya ve gerekli önlemleri alarak, bu süreci olsun doğru yönetmeye davet ediyorum.

Aksi taktirde bu halkı coronavirüs değil ama bu ciddiyetsizlik yok edecek.

Bu konuda ciddi şekilde önlem alan bir tek Lefkoşa Türk Belediyesi.

Kendilerini kutluyorum ve hükümetin de LTB yi örnek almasını diliyorum.