  • BIST 1.384
  • Altın 443,761
  • Dolar 7,9792
  • Euro 9,4938
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

‘CORONUS’ Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde

»
‘CORONUS’ adlı kısa animasyon film, Kanada’da düzenlenen Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali’nde (TAAFI) yarışmak için 2300 film arasından resmi olarak seçildi.  
‘CORONUS’ Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk prodüksiyonu olan, Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, ‘CORONUS’ adlı kısa animasyon film, Kanada’da düzenlenen Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali’nde (TAAFI) yarışmak için 2300 film arasından resmi olarak seçildi.  


‘CORONUS’ Filmi, bir virüs salgını ve karantina sırasında, virüsün kendisi tarafından kovalanan bir adamın, bu durumda hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Film boyunca, izleyeciler baş karakterin yaşadığının aklın bir numarası olup olmadığını  sorguluyor. ARUCAD Prodüksiyonu olan ‘CORONUS’ Filmininin senaryosunu ve yönetmenliğini ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi, müzik tasarımını ise Gianmarco Bozoğlu üstleniyor.  

 

Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali (TAAFI), Kuzey Amerika'nın önde gelen animasyon merkezlerinden biri olan Toronto, ON, Kanada'da dünyanın dört bir yanından en iyi animasyon sanatlarını sergilemek için düzenleniyor. Festival bu yıl, 24 - 27 Mart 2021 tarihleri arasında, http://taafi.com adresinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

 

Kanada’da düzenlenen Korku Filmleri Ödülleri Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Başarı kategorisinin kazananı olan CORONUS, uluslararası festivalleri gezmeye devam ediyor.

 

Arvin Medghalchi Kimdir?          

İranlı yönetmen ve illüstratördür. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarından mezundur ve bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde bir deneyime sahiptir. Birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla bilinir. İlgi alanı görsel hikâye anlatımında en iyi sonuçları elde edebilmek için farklı teknikler kullanmaktır. 2017 yılından itibaren ARUCAD İletişim Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

arvin-medghalchi-001.jpeg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Kapalı” İle Perde Açıyor17 Mart 2021 Çarşamba 16:21
  • Hasan Bağlar’dan Kelebeklerle İlgili İkinci Kitap17 Mart 2021 Çarşamba 14:10
  • “Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı17 Mart 2021 Çarşamba 11:32
  • KED, Yıltan Taşçı ile ‘Devam’ dedi15 Mart 2021 Pazartesi 12:24
  • Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu15 Mart 2021 Pazartesi 10:52
  • 46.Cesar Sinema Ödülleri Sahiplerini Buldu13 Mart 2021 Cumartesi 21:30
  • Baraka’dan Kulak Tiyatrosu (Podacto)11 Mart 2021 Perşembe 13:38
  • Niki Marangu’nun Karşı Kıyıya Geçenler Adlı Kitabı Okurla Buluştu08 Mart 2021 Pazartesi 11:41
  • “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabına beraat: Gerekçe, Osmanlı belgelerine dayanıyor!07 Mart 2021 Pazar 12:23
  • “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” kitabı yayınlandı07 Mart 2021 Pazar 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti