‘CORONUS’ Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk prodüksiyonu olan, Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, ‘CORONUS’ adlı kısa animasyon film, Kanada’da düzenlenen Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali’nde (TAAFI) yarışmak için 2300 film arasından resmi olarak seçildi.



‘CORONUS’ Filmi, bir virüs salgını ve karantina sırasında, virüsün kendisi tarafından kovalanan bir adamın, bu durumda hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Film boyunca, izleyeciler baş karakterin yaşadığının aklın bir numarası olup olmadığını sorguluyor. ARUCAD Prodüksiyonu olan ‘CORONUS’ Filmininin senaryosunu ve yönetmenliğini ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Arvin Medghalchi, müzik tasarımını ise Gianmarco Bozoğlu üstleniyor.

Toronto Uluslararası Animasyon Sanatları Festivali (TAAFI), Kuzey Amerika'nın önde gelen animasyon merkezlerinden biri olan Toronto, ON, Kanada'da dünyanın dört bir yanından en iyi animasyon sanatlarını sergilemek için düzenleniyor. Festival bu yıl, 24 - 27 Mart 2021 tarihleri arasında, http://taafi.com adresinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Kanada’da düzenlenen Korku Filmleri Ödülleri Film Festivali’nde En İyi Sanatsal Başarı kategorisinin kazananı olan CORONUS, uluslararası festivalleri gezmeye devam ediyor.

Arvin Medghalchi Kimdir?

İranlı yönetmen ve illüstratördür. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanlarından mezundur ve bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde bir deneyime sahiptir. Birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla bilinir. İlgi alanı görsel hikâye anlatımında en iyi sonuçları elde edebilmek için farklı teknikler kullanmaktır. 2017 yılından itibaren ARUCAD İletişim Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.