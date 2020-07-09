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Çorum'da 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır

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Çorum'da 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır
Çorum'da 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır

Çorum'un Boğazkale ilçesine 2 milyon 406 bin lira bütçeyle inşa edilen Hitit köyünde turistleri ağırlamak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Boğazkale Kaymakamlığı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya gelen turistlerin konaklaması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla 2016 yılında Hitit Köyü Projesi'ni hayata geçirdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı proje kapsamında Hitit surları motifinde duvarlardan oluşan ve iki kenarında aslan bulunan kapıdan girilen Hitit köyü inşa edildi.

Zemin katında kafeterya, sanat galerisi, atölye ile Boğazkale Kadın Girişimciler Kooperatifine tahsis edilen imalathane ve satış reyonunun yer aldığı Hitit köyünün ikinci katı ise konukevi olarak hizmet verecek.

Turistler Hititlerin 3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantısına tanıklık edeceği köyde, ilçedeki kadınlar da ürettikleri el emeği ürünlerden satarak kazanç sağlayacak.

Vali Mustafa Çiftçi, inşa süreci tamamlanan Hitit köyünü ziyaret ederek, Kaymakam Yunus Ataman'dan projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hitit Köyü Projesi'nin yapı inşası ve çevre düzenlemesi olmak üzere iki aşamada hayata geçirildiğini söyledi.

Sur şeklindeki binanın 1 milyon 430 bin liraya mal olduğunu bildiren Çiftçi, bütçenin 800 bin lirasının OKA, 630 bin lirasının da Çorum Özel İdaresince finanse edildiğini kaydetti.

Binanın inşasının ardından çevre düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Çiftçi, "Projenin ikinci aşamasında ise yaklaşık 1 milyon lira bütçeyle bahçe ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bunun 670 bin lirası OKA'dan, 280 bin lirası İl Özel İdaresinden, 26 bin lirası da Köylere Hizmet Götürme Birliğinden karşılandı. Boğazkale Kaymakamlığımızın koordinesinde yürütülen proje bugün tamamlanmış oldu." dedi.

Hitit Köyü Projesi ile Boğazkale'nin çehresinin değiştiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güzel bir sonuç elde edildi. İnşallah ileriki zamanlarda burası fonksiyon verildikçe, asli hüviyetine kavuştukça daha da yaşayan bir alan haline gelecek. İçeride Kadın Girişim Kooperatifince işletilen bir imalathane var. Kadınlar burada el emeği göz nuru ürünlerini üretip satıyor. Boğazkale'de tarihimize sahip çıkmak anlamında oldukça fazla proje üretiliyor. Birçok kaynaktan finansman sağlanıyor. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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