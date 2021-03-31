Çorum'da bir çay ocağı Bitcoin ile çay satışına başladı

Çorum’da bir çay ocağı, kripto para birimi Bitcoin ile çay satışlarına başladı. İşletme sahiplerinden Kerem Kutay Yıldırım, uygulamayı haftalık ve aylık ödeme yapan esnaf için getirdiklerini söyledi.

Kullanımı günden güne yaygınlaşan ve insanların kazanç elde ettiği bir yatırım aracı haline gelen sanal para, diğer adıyla kripto para ile telefondan, televizyona, beyaz eşyadan mobilyaya birçok ürünün satışı yapılıyor. Çorum Merkez Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kırmızı Şimşekler Çay Evi de kripto para birimi Bitcoin ile çay satışı yapmaya başladı.

'HAFTALIK VE AYLIK ÖDEMELER YAPAN ESNAF İÇİN'

İşletme sahiplerinden Kerem Kutay Yıldırım, Çorum’da bir yeniliği hayata geçirme kararı alarak, nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartıyla ödemelere bir de kripto para ile ödeme uygulamasını eklediklerini söyledi. Yıldırım, bu uygulamanın işletmelerinde bir kaç çay içen müsterileri için uygun olmadığını anlatarak, çalışmalarının kendilerinden çay içen haftalık ve aylık ödemelerde bulunan esnaf müşterilerine yönelik olduğunu, isteyen müşterilerinin mobil uygulama ile ödeme yapabileceklerini kaydetti.

Bitcoin ile çay ücreti ödemelerinin nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler veren Kerem Kutay Yıldırım, müşterilerin içtikleri çay ücreti kadar kripto parayı seçtiklerini, ardından da mobil uygulama ile kendi hesaplarından, işletme hesabına aktarım yaptıklarını ifade etti. Yaklaşık 1 dakika süren işlemin ardından her iki tarafa da ödemenin gerçekleştiği mesajının geldiğini anlatan Yıldırım, şu anda pek yaygın olmayan kripto para ile ödeme uygulamasını Çorum’da ilk defa kendilerinin başlattığını belirtti.