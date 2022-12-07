İşte açıklama;

25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kaldı. Çoğu partiler bölgelerin kalkınması için proje üretmek yerine, ideolojik söylemler üzerine oy almaya çalışıyor.

Özellikle kendini sağ olarak niteleyen ve koalisyonla hükümette yer alan partilerin yaptığı açıklamalarda, muhalefeti yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Ayrıca vatansever söylemlerde bulunarak yerel seçimleri ‘Milli Dava’ olarak lanse ediyorlar.

ARIKLI’DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı her platformda açıkça muhalefeti Amerika’nın desteklediğini, kendilerini ise Türkiye’nin desteklediğini söylemeye devam ediyor.

Arıklı bu çıkışıyla hukuki bir itirafta da bulunarak, KKTC devletinden başka, bir ülkeden yardım aldığını da kabul etmiş oluyor.

Ayrıca, Milletyetçi Demokrasi Partisi’nin kendi adaylarını desteklemesi, hükümet partilerini zor durumda bıraktı.

Hükümetin bu yüzden söylemini sertleştirdiğini ve seçimleri milli dava, anavatan gibi söylemler üzerinden tartıştığı düşünülüyor.

MDP’DEN 2. VE SON UYARI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun, Arıklı’nın sözlerine karşı yeniden bir açıklama yaparak, ”yaptığınız bölücülükten en kısa sürede vazgeçin” çağrısında bulundu.

Hükümet ortaklarına seslenen Coşkun, ”Arıklı artık dur! Bölücülük faaliyetlerin toplumda kapanmayacak bir yara açacak” dedi.

Coşkun, ‘Türkiye’nin buradaki temsilcisi gibi konuşup kendinize buradan rant sağlama çabalarından vazgeçmeye‘ çağırdı.

H. Mert Coşkun, yerel seçimlerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bir yerel secimdir, hizmet konuşulmalıdır. hizmet konusunda da en son konuşacak insan sizsiniz. Bakanlığınıza bağlı yolların, otlarını bile temizlemekten acizsiniz. Yaptığınız söylemler Türkiye’ye karsı antipati oluşturuyor. Bunun farkına varın artık.

Son dakikaya kadar aday olmayacağını açıklayan ve mecliste vekil olan Sadık Gardiyanoğlu’nu, UBP zorla aday gösterdi. Bunu Türkiye’mi istedi yoksa, 3’lü koalisyonun kirli pazarlıklarından doğan bir aday mı? Halk adayların projelerini okumak dinlemek istiyor. Proje üretemeyip oturduğunuz koltukta, halka hizmet etmek yerine halkın kutsalını oy avcılığına alet etmeyin. 3’lü koalisyonunuzun adayı milli aday değildir. Bu memleket sizin tek elinizde değildir.”