Coşkun: Devlet İmkanlarından Yararlanmak Karpaz Halkının Da Hakkı

BASIN AÇIKLAMASI:

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi Dipkarpaz köyü, uzun zamandır sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli sorunlar yaşamaktadır.

Geçmiş dönemlerde, bu sorunların en başında Doktor sorunu varken, Dipkarpaz Belediyesi ve dönemin Sağlık Bakanı Sn. Filiz Besim’in çabaları ile bu soruna köklü çözüm bulduk ve doktorumuz Sn. Bahtiyar Bey’i köyümüze kazandırdık.

Geçmiş dönemlerde, her gün arıza veren Ambulans sorunu yine kendi çabalarımız ile yenilenerek köyümüze kazandırılmıştır.

Dipkarpaz Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen yerinde sağlık hizmeti, Dipkarpaz, Kaleburnu ve bize bağlı olmamasına rağmen Kuruova köylerine hizmet verirken; araç ve yakıt desteği yine belediyemiz imkânları ile karşılanmaktadır.

Bunlara ek olarak, sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmak adına istihdam ettiğimiz sağlık çalışanımız, Özel Eğitim merkezinde; Doktor ve Hemşireler denetiminde tüm yerel halka PCR testleri, yaşlı vatandaşlarımıza fizik tedavi desteği vermektedir.

Dipkarpaz Sağlık Ocağında, haftalık yapılan kan tahlilleri ve PCR test sonuçları tedariki için devlet hastanesi ulaşımı, yine belediyemiz tarafından yapılmaktadır.

Son olarak dile getirdiğimiz, Sağlık Ocağımızda yaşanan hemşire ve ambulans sıkıntısı da, köyümüz ve bölgemize tatile gelen yerli yabancı turistlerin kanayan yarasıdır.

Bu bakımdan, 24 saat hizmet verecek Acil servis hemşiresi ve Ambulans hizmeti köyümüz için elzemdir, hemen faaliyete geçmelidir.

Adanın her yerinde olduğu gibi, devlet imkânlarından sonuna kadar yararlanmak, Karpaz halkının da hakkıdır.

Bundan önce sağlık konusunda siyaset yapmadığımız gibi, bundan sonraki süreçte de siyaset yapmayacağımızı bildirir, herkesi görevini yapmaya davet ederiz.

Teşekkür ederiz.

Suphi COŞKUN

BAŞKAN