Coşkun'dan Adaylık Sinyali: Hizmeti Genişletme Zamanı

Suphi Coşkun'un sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Belediyelerin Birleştirilmesi İle İlgili Alınan Kararın Başta Ülkemiz Olmak Üzere, Tüm Karpaz Köylerine Hayırlısı Olmasını Temenni Ederim. Şimdi, Hizmeti Genişletme Zamanı."
Anayasa Mahkemesi'nin bugün aldığı karar sonrasında seçim yapılacak belediye sayısı 18'e düşürüldü. Böylelikle Karpaz belediyesi ile Yenierenköy Belediyesi birleşti.
CTP’li Başkan Suphi Coşkun’un yeni dönemde de aday olması bekleniyor.
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