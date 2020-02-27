Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği (CKSD) Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği yıllık, olağan genel kurulunu yapıyor. Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneğin’nin, yapılacak olan olağan genel kurul, 29 Mart günü saat: 18.30’da başkanın açılış konuşması, divan oluşumu, faaliyet ve mali raporun okunup aklaması, başkanlık ve yönetimlerin belirlenmesi gündemi ile yapılacaktır. Yıllık olağan genel kurula, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği üye ve sempatizanları davetlidir. Başkanlığa yönetim kurulu listesi ile başvurmak için kulüp sekreterliğine başkan adayı tarafından liste kırk sekiz saat önceden iletilmelidir. Saygı ile tüm Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği camiasına duyurulur.