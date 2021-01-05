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SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Covid-19, 14'ü yerel 26 pozitif vaka. 1 kişi hayatını kaybetti

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Covid-19, 14'ü yerel 26 pozitif vaka. 1 kişi hayatını kaybetti
Covid-19, 14'ü yerel 26 pozitif vaka. 1 kişi hayatını kaybetti

Bakan Pilli: "Toplam 3073 test yapıldı, 14'ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14'ü yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

5 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3073

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 338.560

Toplam Vaka Sayısı: 1692

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1430

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 208

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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