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COVİD 19: 50 yaşın üzerinde 4 kişi bugün yoğun bakıma kaldırıldı

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Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6'ya ulaştı, bir hasta entübe edildi.
COVİD 19: 50 yaşın üzerinde 4 kişi bugün yoğun bakıma kaldırıldı

KKTC’de Koronavirüs vakalarının artışı sürüyor… Bugün itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6’ya ulaştı.

50 yaşın üzerinde 4 kişi bugün yoğun bakıma kaldırılırken, 37 yaşındaki bir hastanın da yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Öte yandan bir hasta da entübe edildi.

Dün açıklanan Koronavirüs verileri kapsamında Acil Durum Hastanesi’nde 95 kişi tedavi görürken, pandemi otellerinde takip edilen hasta sayısı ise 1067’ye ulaştı.

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