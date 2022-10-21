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Covid-19, ABD’de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu

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ABD'de Covid-19'un hamilelik ya da doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısında çarpıcı artışa neden olduğu bildirildi.
Covid-19, ABD’de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu

Hükümet tarafından hazırlanan raporda, ABD’de özellikle siyahi ve hispanik kadınların hamilelik döneminde maruz kaldıkları hastalıklar ve doğum sürecinde yaşadıkları komplikasyonların corona virüsüyle birleşmesi sonucunda can kayıplarında ciddi artış gözlemlendiği kaydedildi.

Hamilelikle ilgili ölümlerin 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği ve geçen yıl bildirilen 1178 ölümün dörtte birinde Covid-19’un da bir faktör olduğu tespit edildi.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi de yıllarca sabit kalmasına rağmen geçen yıl artış gösterirken, Covid-19 sonrası dönemde daha fazla kadında doğum sonrası depresyon belirtileri görüldü.

KOŞULLAR HAMİLELER İÇİN KÖTÜLEŞTİ

Illinois Üniversitesi Anne Sağlığı Araştırmacısı Karen Tabb Dina, “Ülkemizde zaten anne ölümlerinin yaşandığı bir krizin ortasındaydık, (söz konusu veriler) corona virüsünün bu krizi ülke olarak başa çıkamayacağımız oranlarda şiddetlendirdiğini gösteriyor.” şeklinde konuştu.

ABD’deki anne ölümlerinin oranı, diğer birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek ve salgın öncesi dönemde yükselişe geçmişti ancak Covid-19’un ABD’deki hamileler için koşulları daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.

Hamilelik döneminde virüse yakalanan kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, personel sıkıntısı ve corona virüsü kısıtlamaları, anne adaylarının yüz yüze sağlık hizmeti almalarını daha da zorlaştırdı.

Gebeler arasındaki depresyon vakaları da salgının sebep olduğu stres nedeniyle arttı.

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