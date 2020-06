Covid-19 açıklanandan 80 kat daha hızlı yayılıyor

Birçok epidemiyolog, hastalığı belirti göstermeden atlatanlar olması, diğer hastalıklarla ortak semptomlar bulunması ve erken tanı konamayan vakalar nedeniyle koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olanların sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu görüşünde.

ABD’deki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ülkede başlangıç aşamasındaki vaka sayısının düşünüldüğünden 80 kat daha fazla olabileceğini ortaya koydu. Science Translational Medicine dergisinde dün yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, geçen mart ayında, üç haftalık bir süre boyunca Hastalık Kontrol ve Grip benzeri Hastalıkların Önlenmesi Merkezleri’nden (ILI) alınan verileri kullanarak hastalık ile yeni semptomların tespit oranı hakkında tahminlerde bulundular.



Her eyaletteki şiddetli enfeksiyon vakalarını analiz eden uzmanlar, mevsimsel temellere bağlı mevcut verilere dayanarak tespit edilemeyen enfekte vaka sayıları hakkında tahmin yürüttüler. Araştırmacılar, grip vakası sayısında gözlenen artışın geçen mart ayının son üç haftasında 8,7 milyondan fazla yeni vakaya karşılık geldiğini, bir önceki yılın aynı döneminde ise resmi olarak tespit edilen enfeksiyon sayısının yaklaşık 100 bin vaka olduğunu bildirdiler.



Çalışmanın katılımcılarından olan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Fakültesi Profesörü Justin Silverman konuya dair şunları söyledi:

“Bu rakamlar, birçok Covid-19 vakasına şiddetli grip teşhisi konduğunu gösteriyor. Rakamlara bakacak olursak bunun gerçekten çok büyük bir sayı olduğunu görebiliriz. İlk başta tahminlerimizin doğru olduğuna inanamadım. Ancak ABD genelinde ölümlerin üç günde bir ya da iki kat arttığını ve enfeksiyon oranı tahminimizin 15 Ocak'ta Washington eyaletinde ilk vakanın görülmesinden bu yana üç günde bir iki katına çıktığını fark ettik.”



Araştırmacılar, her eyalette gözlenen enfeksiyon oranları konusunda farklı teoriler sundu. Uzmanlar, Covid-19 olarak nitelenemeyen grip benzeri enfeksiyon vakalarında artış gözlendiğine dikkat çekti. Eyaletlerde uygulanan antikor testlerinin sonuçlarının da bu tezi doğruladığı kaydedildi.



Araştırmacılar, örneğin New York’ta, geçen mart ayı sonlarına kadar eyaletin yüzde 9’unun enfekte olduğunu iler sürdü. 3 bin eyalet sakinine yapılan antikor testinin bu sonuçları doğruladığı belirtilen açıklamalarda enfeksiyon oranının nüfusun yüzde 13,9’u, yani 2,7 milyon kişi olduğu bildirildi.



Salgın konusunda alternatif bir yol olduğuna işaret eden sonuçlar hastalığın devasa etkilerinin virüsün ölümcüllüğü ile daha az ilişkili olabileceğini ve başlangıçta toplumlara yayılma yeteneği ile daha fazla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor.



Mısır Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Danışmanı Dr. Halid Avvad, Şarku'l Avsat’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Belki de çalışmanın sunduğu en büyük avantaj, preparatın istatistiksel olarak görselleştirilmesini sağlama girişimidir. ABD vatandaşlarının herhangi bir semptom hissedip hastaneye gitme ilgisine dayanarak, üzerine inşa edilebilecek figürler sağlandı. Ancak durum bazı Arap ülkelerinde farklı görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) en başından bu yana yapılan açıklamalar enfekte olan kişilerin yüzde 80’inin tedavi görmeksizin iyileşebileceklerine işaret ediyor. Bu, resmi olarak kaydedilen sayıların gerçeklikten çok daha az olma olasılığını açıklıyor. Çünkü çok sayıda enfekte kişi hastaneye gitmek zorunda kalmadan iyileşebilir ve bu durum daha sonra başka bir sayı ilan edilmesine neden olabilir.”