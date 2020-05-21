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Covid-19 Amazon yerlilerini tehdit ediyor: 'Soykırım olmasından korkuyoruz'

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Covid-19 Amazon yerlilerini tehdit ediyor: 'Soykırım olmasından korkuyoruz'
Covid-19 Amazon yerlilerini tehdit ediyor: 'Soykırım olmasından korkuyoruz'

Amazon ormanlarındaki en büyük şehrin belediye başkanı koronavirüs salgını nedeniyle yerliler arasında ölüm oranının yükseldiğini belirterek Brezilya hükümetinin yerli kabileleri korumak için gerekli önlem almazsa bir soykırıma yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yağmur ormanlarında yaşayan yerli kabileler arasında yavaş yavaş yayılan virüs nedeniyle şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybederken kentsel bölgelerde yaşayan yüzden fazla yerli hayatını kaybetti.

Amazonas eyaletinin başkenti 2 milyon nüfuslu Manaus şehrinin belediye başkanı Arthur Virgilio Neto sosyal medyada paylaştığı videoda "soykırım olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Neto, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun zor durumdaki yerlileri umursamadığını ve salgın nedeniyle büyük bir tehdit altında olan bu halkı korumak için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Ülkedeki yerel halkların sağlığından doğrudan federal sağlık bakanlığına bağlı Sesai birimi sorumlu. Fakat bu birim ana yaşam bölgelerinden ayrılan kabile üyelerine sağlık hizmeti vermiyor.

Uzmanlar salgının ilk olarak kentsel bölgelerde yayıldığını ama artık izole durumdaki kırsal bölgelerde de görülmeye başlandığını belirterek buradaki halkın sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığını vurguluyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü de özellikle Kolombiya, Peru ve Brazilya sınırında yer alana Amazon bölgesi konusunda özellikle endişeli olduğunu açıklamıştı.

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