  • BIST 1.810,76
  • Altın 742.95291
  • Dolar 13.0021
  • Euro 14.7913
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

COVID-19 antikorlarının gücü yaşa ve cinsiyete göre değişiyor

» »
Teksas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, İtalya Verona Üniversitesi ile yaptığı çalışmada, ikinci Pfizer aşısından sonra kadınlar ve çocuklarda antikor seviyelerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu buldu.
COVID-19 antikorlarının gücü yaşa ve cinsiyete göre değişiyor

Teksas Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, İtalya Verona Üniversitesi ile yaptığı çalışmada, ikinci Pfizer aşısından sonra kadınlar ve çocuklarda antikor seviyelerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu buldu.

Yeni bir çalışmada , iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı aldıktan sonra cinsiyetin ve yaşın antikor düzeylerinin gücünü belirlediği ortaya çıktı.

COVID-19 aşısının ikinci dozundan sonra kadınlar ve çocukların antikor seviyelerinin, erkekler ve 65 yaş üstü bireylerden daha yüksek olması bilim insanlarını şaşırttı.

Bilim insanları bunun nedeninin testosteronun doğal olarak bağışıklık sistemini baskılaması olduğunu öne sürüyor.

Testosteron 'doğal olarak bağışıklık sistemini baskılarken, kadınlarda daha yüksek olan östrojenin bağışıklık tepkilerini güçlendirdiği biliniyor.

Araştırmayı yürüten Teksas Biomed'de doktora sonrası araştırmacı Brandon Michael Henry "Çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya ve COVID-19 ölümlerini önlemeye devam edebilmemiz için antikor seviyelerini yüksek tutmak için tüm yetişkinler için destekleyici aşıların önemli olacağına dair ek kanıtlar sağlıyor" diye konuştu.

6 ay içinde herkeste düşüyor

Bununla birlikte, zaman içinde antikorların yaygınlığı üzerine dünyanın en büyük çalışması olarak kabul edilen çalışma, yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak herkes için seviyelerin altı ay içinde yüzde 50 oranında düştüğünü gösterdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Biden'a halk desteği azalıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 15:44
  • ABD’de tehlike çanları çalıyor! San Francisco’nun dibe çökmeye başladığı tespit edildi28 Kasım 2021 Pazar 17:55
  • Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!28 Kasım 2021 Pazar 15:18
  • New York'ta acil durum ilanı!28 Kasım 2021 Pazar 15:11
  • ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah27 Kasım 2021 Cumartesi 19:22
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında...26 Kasım 2021 Cuma 15:22
  • FBI’da Havana sendromu alarmı… Çalışanları uyardılar26 Kasım 2021 Cuma 11:57
  • "Barbadios"! Ada ülkesi Barbados, Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak!25 Kasım 2021 Perşembe 16:04
  • Pfizer: Eski şirket çalışanı aşı sırlarını çaldı25 Kasım 2021 Perşembe 13:39
  • Interpol Başkanlığına Ahmed Nasser Al Raisi seçildi25 Kasım 2021 Perşembe 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti