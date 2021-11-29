Covid-19 Aşı Savaşında Yeni Cephe: Omicron Varyantına Uygun Aşı Tarihi Verildi

2019 yılının sonunda ortaya çıkan Covid-19, mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdürüyor. Resmi verilere göre dünya çapında 261 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19'a karşı aşı geliştiren şirketler ve bilim insanları Omicron için kolları sıvayarak tarih verdi.

Bu ayın ortalarında Güney Afrika’da tespit edildikten kısa bir süre sonra birçok ülkeye sıçrayan Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili endişe ve panik devam ediyor… Vektörel ve mRNA bazlı Covid-19 aşılarına karşı nasıl tepki verdiği henüz bilinmeyen Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama ilaç üreticisi Moderna’dan geldi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları arasında yer alan BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısıyla aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna’nın Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Paul Burton, BBC’de açıklamalarda bulundu. Burton, yeni varyanta karşı geliştirilebilecek aşı ile ilgili de konuştu.

“2022’NİN BAŞINDA ÜRETİLEBİLİR”

Burton, “Şu an kullanılan aşıların yeni varyanta karşı etkisini gelecek haftalarda öğrenebileceğiz. Eğer yeni bir aşı yapmamız gerekirse de bunu büyük hacimlerde 2022’nin başında üretebiliriz” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de, “Aşı olanlar dikkatli olmalı” diye uyardığı Omicron varyantı ile ilgili incelemeler devam ediyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech de bu varyant ile ilgili açıklama yapmıştı.

BioNTech sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, “Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden mRNA aşılarının 6 haftada yeni mutasyona karşı adapte edilmesi için çalışmalara başlamıştı. Böyle bir senaryoda ilk aşılar 100 gün içerisinde kullanıma hazır olacak” denilmişti.

Öte yandan Johnson & Johnson da Omicron varyantına karşı aşılarının etkisini ölçmeye başladıklarını açıkladı.

TURKOVAC’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye’de de kullanılan Çinli aşı üreticisi Sinovac da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket açıklamada, “Eğer gerekirse gerekli onaylar alındıktan ve aşının güncellenmesine gerek olduğunu tespit edersek Omicron varyantına karşı aşı geliştirebiliriz. Aynı virüsle ilgili teknoloji ve üretim değişmeyecek ve çok kısa bir süre içinde aşı hazırlanabilir. Üretim bir sorun değil” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Türkiye’de üretilen Turkovac isimli aşının ise Omicron’a olan etkisi ya da olası bir durumda formülünün güncellenmesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.