Covid-19 aşıları hangi ilaç firmasına ne kadar kazandırdı?
Covid-19 aşıları, ilaç firmaları için milyarlarca dolarlık bir küresel piyasa yarattı. Peki ilaç firmalarının gelir beklentisi ne? Hangi firmaların hisseleri ne kadar yükseldi, hangi firmalar aşıyı maliyetine satmayı kabul etti?
Covid-19 aşıları, ilaç firmaları için milyarlarca dolarlık bir küresel piyasa yarattı. Peki ilaç firmalarının gelir beklentisi ne? Hangi firmaların hisseleri ne kadar yükseldi, hangi firmalar aşıyı maliyetine satmayı kabul etti?
07 Mart 2021 Pazar 18:45
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