Covid-19 aşıları, ilaç firmaları için milyarlarca dolarlık bir küresel piyasa yarattı. Peki ilaç firmalarının gelir beklentisi ne? Hangi firmaların hisseleri ne kadar yükseldi, hangi firmalar aşıyı maliyetine satmayı kabul etti?

Covid-19 aşıları, ilaç firmaları için milyarlarca dolarlık bir küresel piyasa yarattı. Peki ilaç firmalarının gelir beklentisi ne? Hangi firmaların hisseleri ne kadar yükseldi, hangi firmalar aşıyı maliyetine satmayı kabul etti?