  • BIST 1.416
  • Altın 462,126
  • Dolar 7,6429
  • Euro 9,3244
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Covid-19 Aşıları İçin 2 Derin Dondurucu İhalesine Çıkıldı

» »
KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor.
Covid-19 Aşıları İçin 2 Derin Dondurucu İhalesine Çıkıldı

KKTC’ye gelecek Covid-19 aşılarının saklanabilmesi için 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu alınıyor.

Merkezi İhale Komisyonu, 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu temini için teklif kabul edildiğine dair pazarlık usulüyle ihale duyurusu yaptı.

İhaleye teklif sunmak isteyenlerin tekliflerini en geç 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atması gerekiyor.

İhale için ayrılan toplam tahmini değerin 228 bin TL +KDV olduğu belirtilen ihaleyle ilgili şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak 1000 TL+KDV makbuz karşılığı Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi’nden alınabiliyor.

Dün Ankara’ya günübirlik resmi ziyarette bulunan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesinde, Covid-19 salgınına karşı KKTC’ye 500 bin doz aşı gönderilmesinin karara bağlandığını açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a göndereceği Covid-19 aşılarından bir miktarın da Kıbrıslı Türkler için verilmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullarda eğitime devam edilecek, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak24 Aralık 2020 Perşembe 10:50
  • Kamu-İş TÜK’ün tüm şubelerinde grev yapıyor24 Aralık 2020 Perşembe 09:48
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor24 Aralık 2020 Perşembe 09:22
  • Kıbrıs Türkü kanlı Noel’i unutmadı24 Aralık 2020 Perşembe 09:22
  • Başbakan Saner İle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ortak Basın Toplantısı Düzenledi24 Aralık 2020 Perşembe 09:19
  • “Soru Ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi” Kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a Takdim Edildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:16
  • Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni Kabul Etti24 Aralık 2020 Perşembe 09:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar Narenciye İhracatçılarını Kabul Etti24 Aralık 2020 Perşembe 09:14
  • Başbakan Saner Ülkeye Dönüşünde Ankara Temaslarını Değerlendirdi24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Detay bugün ne manşet attı? 24 Aralık 2020 Perşembe24 Aralık 2020 Perşembe 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti