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Covid-19 Aşıları Omicron’a Karşı Ne Kadar Etkili

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Covid-19 Aşıları Omicron’a Karşı Ne Kadar Etkili: Bütün Araştırmalar Aynı Yöntemi Kullandı
Covid-19 Aşıları Omicron’a Karşı Ne Kadar Etkili

Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak bilinen Omicron varyantına karşı şu an kullanılan aşıların koruma oranı merak konusu... Birçok biyoteknoloji şirketi ve üniversite mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkisini mercek altına aldı.

İlk olarak Güney Afrika’da ve bölgedeki ülkelerde tespit edildikten sonra hızla dünyanın birçok ülkesine yayılan Omicron varyantıyla ilgili belirsizlik sürüyor…

Şu ana kadar birçok ilaç, biyoteknoloji şirketi ve üniversite mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkisini incelemeye devam ederken ilk sonuçlar da kamuoyu ile paylaşıldı.

Çok farklı mutasyona uğradığı için birçok soru işaretinin olduğu Omicron varyantı ile ilgili araştırmaları bir araya getiren Business Insider, bu araştırmalardan çıkarılacak sonuçları mercek altına aldı. Şu ana kadar dünyanın farklı bölgelerinde en az dört araştırma grubunun elde ettikleri bulguları kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Business Insider, bu araştırmaların bazılarının kan değerlerinin incelenmesiyle bazılarının ise belli sistematik metodolojilerle yapıldığının altını çizdi.

PFIZER/BIONTECH ARAŞTIRMASI

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili kapsamlı  bir araştırmayı Pfizer/BioNTech gerçekleştirdi.

Araştırmada bilim insanları iki ya da üç doz Pfizer/BioNTech aşısı olan 19-20 insanın kan değerleri incelendi. İkinci dozdan üç hafta sonra veya üçüncü dozdan 1 ay sonra elde edilen en yüksek bağışıklık oranı test edildi. Araştırmacılar gerçek virüsle deneme yapmak yerine daha az isabetli sonuç veren fakat daha hızlı bir yöntem tercih etti.

Araştırma sonunda iki doz corona virüsü aşısı olanlardaki nötralize eden antikor seviyeleri 25 kat azalırken iki doz aşı olanların Omicron varyantına karşı az da olsa koruma sağladığı tespit edildi.

Omicron varyantına karşı bağışıklığın tamamen gitmediği belirtilirken, düşük antikor seviyelerine rağmen iki doz aşının hastalığı ağır geçirmeyi engellediği de belirtildi.

Öte yandan üç doz aşı olanların Omicron varyantına karşı daha yüksek antikor seviyeleri olduğu belirtildi.

Pfizer ve BioNTech’te görevli yetkililer üçüncü doz aşının Omicron’a karşı alınması gerektiğini dile getirdi. Antikor seviyeleri bağışıklık sisteminin sadece bir tarafı olarak biliniyor. Antikorlar virüsün hücreleri enfekte etmesini engellerken, virüs vücuda girdikten sonra diğer bağışıklık unsurları koruma sağlıyor.

GÜNEY AFRİKA ARAŞTIRMASI

Güney Afrika’da yapılan araştırmada bilim insanları 12 insandan 14 farklı kan örneğini inceledi. 12 katılımcının iki doz Pfizer aşısı olduğu belirtilirken, bu 12 kişiden 6’sında daha önce Covid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Bilim insanları, Omicron varyantının antikor seviyesini orijinal Covid-19’a oranla yaklaşık 40 kat azalttığını duyurdu. Covid-19 atlatan kişilerde tespit edilen antikor seviyelerinin aşı olan kişilere göre daha yüksek olduğu da belirtildi.

Fakat bu araştırmada hem az sayıda katılımcı olması hem de sadece iki doz aşı olanlar incelendiği için sonuçlar belirsizliğini koruyor.

Uğur Şahin, aşı olmadığına yönelik iddiaları kişisel LinkedIn hesabından paylaştığı bu fotoğraflar yalanladı.

İSVEÇ’TE YAPILAN ARAŞTIRMA

İsveç’in saygın kurumlarından Karolinska Institutet’te yapılan araştırmada 34 kişinin kan örneği incelendi. Yarısı rastgele seçilen donörlerden alınan kan değerlerinin yanı sıra diğer kan değerleri ise Covid-19 atlatmış doktorlardan seçildi.

Bu araştırmada antikor seviyelerinin yaklaşık 5 ile 7 kat düştüğü gözlendi. Diğer araştırmalarda olduğu sadece antikor seviyeleri incelendiği için vücudun genelinin nasıl bir tepki vereceği net bilinemiyor. Ayrıca kan örneği alınan kişilerin aşı durumları da bilinmiyor.

ALMANYA’DA YAPILAN ARAŞTIRMA

Almanya’daki Frankfurt Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan araştırmada aşı olanların antikor seviyelerinin Omicron varyantına karşı düşük olduğu gözlendi.

Uzmanlar farklı şekillerde aşılanmış 117 kişinin kan değerlerini inceledi. Yaşları 20 ile 93 arasında değişen ve iki hafta ile 7 ay öncesine kadar corona virüsü aşısı olmuş insanlardan oluşan katılımcılar için canlı Omicron varyantı kullanıldı.

Bilim insanları Omicron varyantı ile Delta varyantını kıyasladı.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını olan ve üçüncü doz aşı olmuş olanların da yer aldığı araştırmada antikor seviyeleri 11 ile 37 kat azaldı. Üç doz aşı olanların antikor seviyelerinde de düşüş olduğu belirtildi.

Bu araştırmada da antikor seviyeleri ölçülürken T ve B hücreleri bu araştırmada yer almadı. Öte yandan çok farklı yaş ve aşı grupları yer almasına rağmen aşı durumlarına bakıldığında üç doz aşı olanların oranı daha düşük. Dolayısıyla bu konuda verilerde tutarsızlık görülebiliyor.

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