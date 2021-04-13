Covid-19 aşısı: İngiltere’de sıra 45-49 yaş aralığına geldi

İngiltere'de 50 yaş ve üzerindekiler ile yüksek risk gruplarında bulunanlara randevuların tamamlanmasının ardından Covid-19 aşısında sıranın 45-49 yaş aralığına geldiği açıklandı.

İngiltere'de 50 yaş ve üzerindekiler ile yüksek risk gruplarında bulunanlara randevuların tamamlanmasının ardından Covid-19 aşısında sıranın 45-49 yaş aralığına geldiği açıklandı.

Birleşik Krallık hükümeti, 15 Nisan'a kadar öncelikli ve yüksek riskli olarak tanımlanan dokuz gruba ilk doz aşı randevusu verilmesini hedefliyordu. Sıranın bir alt gruba geçmiş olması, hükümetin bu hedefini tutturduğu anlamına geliyor.

Hükümet, Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere ilk doz aşı için randevu verilebilmesini hedefliyor.

Şu ana kadar en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 32 milyonu geçti. İki doz aşısını olanların sayısı ise 7,5 milyonu aşarken, Cumartesi günü 475 bin ikinci doz aşı ile günlük en yüksek sayıya ulaşıldı.

İngiltere'de şu anda üç farklı aşı kullanılıyor. BioNTech/Pfizer ile Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın yanı sıra son olarak Moderna aşısı da kullanılmaya başlandı.

Birleşik Krallık'taki 30 yaşın altındaki gruplara, nadir rastlanan kan pıhtısı riskinden dolayı AstraZeneca dışında bir aşı yapılması öngörülüyor.

Başbakan Boris Johnson, aşılama hedefine ulaşılmasını "aşı programımızdaki çok önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

Johnson, "Şimdi, kritik önem taşıyan ikinci dozları tamamlayarak ve tüm yetişkinlere Temmuz ayı sonuna kadar bir aşı sunarak koyduğumuz hedefe doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da aşılama programında konulan bir hedefe daha erken ulaşılmasından "memnuniyet duyduğunu" belirtti.

'Bundan sonrası için kritik konu aşı arzı'

İngiltere'de aşılama programının uygulama hızı düşünüldüğünde, Nisan ortasına kadar tüm öncelikli gruplara randevu verilme hedefine ulaşılması beklenmedik bir durum değil.

Unutmamak gerekir ki; aşı yaptıranların aksine, aşı randevusu alma hakkı verilenlerin sayısına dair yayımlanmış bir veri yok. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) İngiltere birimi, öncelikli olarak belirlenen dokuz grup içerisindekilerin yüzde 95'inin ilk doz aşıyı aldığını söylüyor. Verilen bu oran, ortalamayı yansıtıyor.

Bundan sonrasına ilişkin belirsizlik yaratan konu, bu ay içerisinde AstraZeneca tedarikinde yaşanan yavaşlamanın etkisinin Pfizer ve Moderna ile giderilip giderilemeyeceği.

Hükümet, Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere en az bir doz aşı randevusu sunulma hedefini koruyor.

Ancak yetkililer, bunun "tedarik sürecine bağlı" olduğunu belirterek, aşı arzını "kritik bir değişken" olarak nitelendiriyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Covid-19 aşısının korumasının altına giren insan sayısının her geçen gün artması, Birleşik Krallık genelinde salgının seyrinin tersine dönmesini sağlıyor" diye konuştu.

Hancock aşı randevusu verilmeye başlayanlara gidip aşı yaptırmaları çağrısını yineleyerek, "Aşılar güvenli ve etkili. Şu ana kadar 10 binden fazla insanın hayat kurtardı. Aşı programının hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmada önemli bir etkisi oldu ve kısıtlamaları kademeli olarak hafifletmemize yardımcı oldu" dedi.

Ülkede Pazartesi günü 3 bin 568 yeni vaka ve 13 can kaybı açıklandı.

İngiltere'de Pazartesi günü itibarıyla normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda, pub, restoran ve kafeler açık havada hizmete yeniden başlarken; kuaför, spor salonu, gıda dışı ürün satan perakende mağazaları ve hayvanat bahçeleri gibi mekanlar yeniden açıldı.

Bu arada başkent Londra'nın güneyinde Güney Afrika varyantının görüldüğü bir kümenin tespit edilmesinin ardından Wandsworth ve Lambeth bölgelerinde toplu test uygulamasına başlandı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, Güney Afrika varyantına ait 44 teyit edilmiş ve 30 da olası vakanın tanımlanmasının ardından başlatılan çalışmaları "bugüne kadarki en büyük toplu test uygulaması" olarak nitelendirdi.

Hugh Pym / BBC Sağlık Editörü