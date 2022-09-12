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Covid-19 aşısı olup hastalananlarda dokuz Covid-19 belirtisi çıkıyor

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Bilim insanları dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün aşı olan kişilerde en yoğun görülen belirtilerini sıraladı.
Covid-19 aşısı olup hastalananlarda dokuz Covid-19 belirtisi çıkıyor

Corona virüsü salgını, virüsün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantıyla yayılmaya devam ederken bilim insanları Covid-19 aşısı olmuş olanlara bile hastalığın bulaştığını açıkladı. Omicron varyantının aşı ve daha önce hastalığı geçirmiş olmaktan bağımsız bir şekilde yayıldığını söyleyen bilim insanları dokuz farklı belirtiye dikkat çekti.

İngiliz medyası, tam aşılı kişilerde görülen dokuz belirtiyi sıraladı. Bilim insanları ve uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte hastalığın hızla yayılma ihtimali olduğunu söylerken, Eurosurveillance isimli bulaşıcı hastalıkla dergisinde paylaşılan veriler dikkat çekti. Norveç’te yapılan bir partide Covid-19 bulaşan tam aşılı kişilerin gösterdiği belirtiler araştırmada yer aldı.

MİDE BULANTISI DA VAR

Bilim insanları, geçmeyen öksürük, burun akıntısı, halsizlik, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş ve hapşırmanın öne çıkan belirtiler olduğunu söyledi. Bilim insanları öksürük, halsizlik ve burun akıntısının en yaygın belirtiler olduğunu söylerken yüksek ateş ve hapşırmanın ise en az görülen belirtiler olduğunu duyurdu. Omicron varyantı bulaşan kişilerde ayrıca mide bulantısı görüldüğü de belirtildi.

Fakat bilim insanları, halsizlik ve baş dönmesinin öne çıkan bir belirti olduğunu aktardı. Bilim insanları özellikle Omicron varyantında bunların görüldüğünü söyledi.

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