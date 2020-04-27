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Covid-19 belirtilerine 6 semptom daha eklendi

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Covid-19 belirtilerine 6 semptom daha eklendi
Covid-19 belirtilerine 6 semptom daha eklendi

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi.

CDC, daha önce yalnızca üç semptomu Covid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi.

Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

İşte ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezince belirlenen Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomlar:

- Ateş

- Öksürük

- Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

- Üşüme

- Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

- Kas ağrısı

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Tat ve koku alma kaybı

SEMPTOMLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Yukarıda listelenen semptomların haricinde hastalığa yakalanan ya da yakalandığından şüphelenen kişiler tarafından farklı belirtiler de rapor edilebiliyor. Bu belirtiler arasında genellikle halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı ve ishal sayılıyor.

Ancak test alanları ya da evde test kitine onay veren kurumlar genellikle hastaların test talebini kabul etmeden önce resmi listede belirlenen semptomları gösterip göstermediğini sorguluyor. Bazı ülkeler yalnızca kuru öksürük ve yüksek ateşi belirti olarak kabul derken, bazı ülkeler daha esnek davranabiliyor.

Hastalık esnasında bu belirtiler çok şiddetli yaşanabileceği gibi hafif de seyredebiliyor. Bazı kişilerin hiç belirti vermeden de hastalığı atlattıkları görülebiliyor. Ancak uzmanlar hafif şekilde seyreden belirtilerin ağır sonuçları olabileceği konusunda da uyarıyor.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, açıkladığı yeni belirtilere ek olarak, acil durum sinyali diye tanımlanan nefes almada güçlük, göğüste sürekli ağrı ve baskı, kafa karışıklığı ya da yerinden kalkamama, dudakların veya yüzün morlaşması gibi belirtilerin de hemen tıbbi müdahale gerektirdiğine dikkat çekiyor.

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