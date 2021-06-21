  • BIST 1.388
  • Altın 501,263
  • Dolar 8,7626
  • Euro 10,4296
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

COVID-19 beyne zarar veriyor

» »
İngiltere merkezli genetik ve sağlık veri bankası Biobank'tan alınan verilere dayanarak yapılan yeni bir çalışma, COVID-19 geçiren kişilerde zamanla beyinde bulunan gri madde kaybının yaşanabileceğini öne sürdü.
COVID-19 beyne zarar veriyor

Araştırmacılar, COVID-19 geçiren 394 kişiyi ve 388 sağlıklı gönüllüyü takip etti. COVID-19 atlatıp iyileşen katılımcılar arasında virüsün, beyindeki gri madde kaybıyla birlikte serebral madde üzerinde önemli etkileri olduğu görüldü. Araştırmacılar, bulgularının gri madde kaybıyla veya beyindeki koku ve tat gibi duyuların algılanmasıyla ilgili alanlar ile ilgili olduğunu belirtti.

Beynimizdeki gri madde, merkezi sinir sistemimizin bir parçası ve beynimizin tüm işlevlerini kontrol eder. İnsanların; hareketlerini, hafızalarını ve duygularını kontrol etmelerini sağlar, bu yüzden beynin gri maddesindeki bir anormallik iletişim becerilerini ve beyin hücrelerini etkileyebilir.

BUNAMA RİSKİ YÜKSELİYOR

Çalışma ayrıca beynin hafıza ile ilgili bölgelerindeki gri madde kaybının uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceğini öne sürüyor.

Araştırma, geçen yıl Lancet Psychiatry dergisi tarafından yayınlanan, ciddi COVID-19 enfeksiyonlarının beyne zarar verebileceğini ve inme veya bunama benzeri semptomlar gibi uzun vadeli komplikasyonlara yol açabileceğini öne süren bir çalışmayı takip ediyor. Yazarlar, COVID-19’un beyin sağlığı üzerindeki etkilerini yeterince değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

DAHA FAZLA BİLGİYE VE ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Biobank araştırması, hastalığın en hafif biçiminde bile beyinsel etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Çalışmanın yazarları, COVID-19’dan kurtulanların uzun vadede duyusal ve hafızaya yönelik sorunları olup olmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Çocukluğumdan beri var, zararsız” demeyin! Deri kanseri hakkında doğru sanılan yanlışlar!21 Haziran 2021 Pazartesi 13:01
  • Yetersizlik Duygusu Kıskançlığı Besliyor21 Haziran 2021 Pazartesi 09:50
  • DSÖ, Gine'deki Ebola Salgınının Sona Erdiğini Açıkladı20 Haziran 2021 Pazar 20:30
  • Prof. Dr. Derya Unutmaz: Sinovac olan risk grubundakilerin 3. doz Biontech olmasını tavsiye ediyorum20 Haziran 2021 Pazar 12:17
  • HP Milletvekili Rogers “Aşı Hayat Kurtarıyor, Pandemiden Kurtulmak İçin Tek Çıkış Erişebildiğimiz İlk Aşıyı Olmak”20 Haziran 2021 Pazar 10:59
  • Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları İçin Aşı Bilgi Sistemine Girerek Kayıt İşlemlerini Yaptırmak Gerektiğini Duyurdu20 Haziran 2021 Pazar 10:27
  • Covid-19: Dünya genelinde aşı sayısı 2 milyar 600 milyona yaklaştı19 Haziran 2021 Cumartesi 16:43
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama19 Haziran 2021 Cumartesi 15:36
  • Uykusuzlukla başa çıkmanın 10 etkili yolu19 Haziran 2021 Cumartesi 15:34
  • Her 100 çocuktan 3’ünde nedeni bilinmeyen skolyoz görülüyor19 Haziran 2021 Cumartesi 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti