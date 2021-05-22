Covid-19 bir beyin hastalığı mı?

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yak­laşık 160 milyon vaka ve 3.3 milyon ölümle devam eder­ken, bilim insanları virüsle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaş­maya devam ediyor.

COVID-19 pandemisi dünya genelinde yak­laşık 160 milyon vaka ve 3.3 milyon ölümle devam eder­ken, bilim insanları virüsle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaş­maya devam ediyor.

Prof. Dr. Barbaros Çetin

Yeni araştırmalarda Covid-19'un bir solunum hastalığından çok bir multisistemik ve daha da ağırlıklı bir ‘beyin hastalığı' olduğu yönün­de veriler elde edildiğine dikkat çeken Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, “Bu vi­rüs bir kez beyne bulaştı mı, bütün organ sistemlerini etkileyebilir. Çünkü beyin, her şeyi kontrol eden, mer­kezi bir işlemcidir” dedi ve şu açıklamaları yaptı:

BEYİNDEKİ VİRÜS SAYISI BİN KAT DAHA FAZLA!

GEORGIA Eyalet Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırmacıları; farelerin burun bölgelerinden bulaşan SARS-CoV- 2'yi akciğerlerinin başarılı bir şekilde temizlediğini tespit eder­ken; virüsün beyinde şiddetli hastalıkları tetikleyen bir sal­dırıya yol açtığını keşfetti. Doçent. Dr. Kumars'ın ekibi, enfekte farelerin akciğerlerindeki virüs seviyelerinin enfeksi­yondan 3 gün sonra zirveye çıktığını ve ardından düşmeye başladığını belirledi. Bununla birlik­te 5. ve 6. günlerde tüm farelerin beyinlerinde çok yüksek dü­zeyde (diğer vücut bölgelerine nazaran yaklaşık 1000 kat daha fazla) bulaşıcı yeni virüs bulundu. Bu durumun, başta zor nefes alma ve güçsüzlük olmak üzere ciddi hastalık semptomları­nın bariz hale geldiği zaman­da ortaya çıktığı belirtildi.

BEYİNDE SAKLANIP TEKRAR HAREKETE GEÇEBİLİR

BU yeni çalışma, yeni koronavirüsün aslında beyinde gizlenebileceğini/uykuda kalabileceği ve burada tekrar harekete geçebileceğini gösteriyor. Beyin, virüslerin saklanmayı sevdiği organlardan biri­dir. Çünkü bağışıklık tepkisi yoktur. Bir virüsün ciğerlerimizde saklanması zordur. Merkezi sinir sistemimizde saklanması ise çok daha kolaydır. Bunun belirtileri, Covid-19 ile enfekte kişilerde yaygın olarak görülen tat ve koku kaybıdır. Bu, be­yin yoluyla merkezi sinir sistemine yapılan bir saldırıdı

MASKENİN ÖNEMİ BÜYÜK

İYILEŞEN insanların büyük bir yüzdesin­de bir tür beyin fonksiyonu bozukluğuna rastlan­ması, Covid-19'un beyinle olan ilişkisine dair önem­li bir kanıttır. Test sonucu negatif olsa bile, bu virüsü tamamen temizlediğiniz anlamına gelmez. Diğer bir kanıtta, ‘Uzun Covid' hastalarının bazı semptomları­nın aylar sonra bile tekrar ortaya çıkmasıdır. Yapılan çalışmalar, virüsün yaklaşık yüzde 70 oranın­da burundan bulaştığını, oradan kolayca beyine ulaşabileceğini ortaya koymuş­tur. Bu nedenle maske takmak ve özelikle burnumuzu kapatmak oldukça önemlidir.