Covid-19 Bir Can Daha Aldı

64 yaşındaki aşısız erkek hasta Bengü Özdemir tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükselmiş oldu.
64 yaşındaki aşısız erkek hasta Bengü Özdemir tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükselmiş oldu.
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