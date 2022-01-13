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Covid-19 Bir Can Daha Aldı

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Covid-19 Bir Can Daha Aldı!
Covid-19 Bir Can Daha Aldı

KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.

73 yaşındaki Ayşe Özyücekök tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148’ye yükselmiş oldu.

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