Covid-19 Bir Can Daha Aldı!

KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.
73 yaşındaki Ayşe Özyücekök tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148’ye yükselmiş oldu.
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.
73 yaşındaki Ayşe Özyücekök tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148’ye yükselmiş oldu.
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