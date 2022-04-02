Covid-19 bir can daha aldı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 78 yaşındaki Dudu Çimen hayatını kaybetti.
Çimen'in yan hastalıkları olduğu öğrenildi. Çimen'in vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye yükseldi.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 78 yaşındaki Dudu Çimen hayatını kaybetti.
Çimen'in yan hastalıkları olduğu öğrenildi. Çimen'in vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 222'ye yükseldi.
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