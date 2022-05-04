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Covid-19 Bir Can Daha Aldı

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Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 Bir Can Daha Aldı

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 78 yaşındaki Nurettin Hurda hayatını kaybetti.

KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 236'ya yükseldi.

 

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