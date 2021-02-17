Covid-19: Bir hasta daha vefat etti!
Sağlık Bakanlığı Açıklama
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 82 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Covid-19 tanısıyla 13 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği, aritmi olan 82 yaşında (erkek) C.Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.
Sağlık Bakanı
Dr. ALİ PİLLİ
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