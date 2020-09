Covid-19 böbrek hasarına yol açabilir

Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen gözlemsel bir çalışmada, Covid-19 hastalarının böbrek hasarı riski ile karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü. Journal of the American Society of Nephrology’de yayınlanan çalışma sonuçları , Covid-19 hastalarının üçte birinden fazlasının diyalize ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 352 katılımcının böbrek hasarına yol açtığı bilinen suPAR düzeylerini test etti. Katılımcıların dörtte biri hastanedeki tedavisi esnasında akut böbrek hasarı geliştirdi ve ortama suPAR seviyeleri, katılımcıların geri kalanından yüzde 60 daha yüksekti. En yüksek suPAR düzeylerine sahip hastalarda diyalize ihtiyaç duyma olasılığı 20 kat artış gösterdi.

Genel olarak, şiddetli Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan katılımcıların ortalama suPAR seviyeleri, sağlıklı bir insanınkinden neredeyse üç kat yüksek.

Michigan Üniversitesi kardiyoloji profesörü Salim Hayek, Covid-19 hastalarındaki suPAR seviyesinin belirlenmesinin, hastaya erken teşhis koymada son derece önemli bir etken olacağının altını çizdi.