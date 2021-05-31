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Covid-19 cildi nasıl etkiliyor?

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Güngör, pandemide sık görülen cilt döküntülerinin virüsün direkt etkisinden ya da bağışıklık sisteminin virüse karşı gösterdiği reaksiyondan kaynaklandığını belirtti. Hastalığa bağlı deri döküntülerini sıraladı.
Covid-19 cildi nasıl etkiliyor?

Cildimiz de diğer organlar gibi Covid-19 enfeksiyonundan etkilenebiliyor. Virüs damarları tuttuğundan vücudun her dokusunda çeşitli belirtilere yol açabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör, Covid-19 PCR testi pozitif olan vakaların yüzde 8-10'nda deri döküntüleri gözlendiğini belirtti. Hastalığa bağlı deri döküntülerini şöyle sıraladı:

Parmak döküntüleri: Özellikle ayak parmaklarında kızarıklık, morarma ve şişme görülebilir. Soğuk havada ayak parmaklarında oluşan döküntüye benzer bir döküntüdür.

Kaşıntılı kızarıklıklar: Bu kızarıklıklar, daha önce egzama hikayesi olmayan kişilerde, güneş gören bölgelerde aniden oluşan kaşıntılı kızarıklık ve tomurcuk oluşumunda akla gelmelidir.

Ağız içi ve dudak lezyonları: Dudak ve ağız içinde hassasiyet, ağrı, ağız içinde aftlar, dudaklarda kızarıklık, çatlak ve kuruluk gözlenebilir.

Sedef, egzama, akne: Pandemiye bağlı ortaya çıkan aşırı kaygı ve stres; kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve yanma gibi geçici problemlere yol açabilir. Sedef, egzama, akne gibi cilt hastalıkları bu dönemde tetiklenebilir ya da alevlenebilir.

Kurdeşen: Kurdeşen döküntüleri, kaşıntılı bir şekilde ani olarak ortaya çıkan kırmızı kabarıklıklardır ve birkaç saat içinde kaybolurlar. Bu kabarmalara dudaklar, göz kapakları ve dilde şişlik eşlik edebilir ki bu durum hayati risk taşıdığından medikal tedavi aciliyeti vardır.

Suçiçeği benzeri döküntüler: Diz, dirsek, el ve ayakta başlayıp tüm vücuda yayılan kırmızı tomurcuklar ve su kabarcıkları izlenebilir.

Madalyon benzeri yuvarlak döküntüler: Çok sayıda viral hastalığa karşı vücudun yaptığı bir reaksiyondur ve Covid-19 enfeksiyonunda da görülebilir.

İyileşme sonrası bu sorunlar görülüyor

Saç dökülmesi: Diğer ateşli ve viral hastalıklar sonrası izlendiği gibi Covid-19 enfeksiyonu sonrası da görülebilir. Saç dökülmesi Covid-19 enfeksiyonu ile eş zamanlı değil, enfeksiyondan 4-6 hafta sonra ortaya çıkar.

Tırnak bozuklukları: Tırnaklarda kırılma ve ayrılma enfeksiyondan 4-6 hafta sonra görülebilir.

Ne zaman Dermatoloğa başvurulmalı?

Sonuç itibariyle Covid-19 enfeksiyonu damar tutulumu yapabilen viral bir hastalıktır. Deri döküntüleri Covid-19'un başlangıç bulgusu olarak uyarıcı olabilir. Döküntülerin Covid-19 dışında başka nedenleri de olabilir. Dolayısıyla bu tarz döküntüler ortaya çıktığında dermatoloji uzmanı muayenesi önerilir.

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