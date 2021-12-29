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Covid 19 Diş Hastalıklarını Tetikliyor

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Covid 19 Diş Hastalıklarını Tetikliyor
Covid 19 Diş Hastalıklarını Tetikliyor

Uzmanlar, COVİD 19 geçiren hastaların büyük kısmında diş rahatsızları meydana geldiğine dikkat çekti. Diş Hekimi Berna Yarımağa Temizel, COVİD geçiren hastaların bir çoğunda diş problemlerinin artması, ciddi diş eti kanamaları ve kayıpları, iyileşmeyen enfeksiyonlar ve buna bağlı diş kayıpları yaşandığını belirtti.

Diş ve diş hastalıkları uzmanları, pandemi sürecinde en çok bakımı ve sağlık kontrolü ihmal edilen dişler için her yaş grubuna altın tavsiyelerde bulundu. Son iki yıldır baş gösteren korona virüs pandemisi sebebiyle insanların ağız ve diş kontrollerini ciddi anlamda aksattığını belirten Diş Hekimi Berna Yarımağa Temizel, "2021 pandemi ve sosyal medya sebebiyle estetik kaygıların arttığı bir yıl oldu. Kontrolsüzlük devam ederse önümüzdeki yıl fonksiyonel kaygılar da baş gösterebilir" dedi.

Sağlıklı dişler için önemli tavsiye ve uyarılarda bulunan Diş Hekimi Temizel, çocuklara da düzenli kontrol alışkanlığının kazındırılması gerektiğini söyledi. Temizel, güzel ve dikkat çekici dişler için sağlıklı beslenme, ağız bakımı alışkanlığı, sigaradan uzak durmak ve düzenli diş hekimi kontrolü gibi dört unsurun her yaştan her insanın önceliği olması gerektiğini ifade ederek, "Sonrasında bir ihtiyaç varsa gülüş tasarımı hasta ve hekim arasındaki güvenli ve ortak kararlarla planlanmalı" diye konuştu.

"ESTETİK KAYGILARA FONKSİYONEL KAYGILAR DA EŞLİK EDECEK"

Pandemi döneminde sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2021 yılının en çok estetik kaygıların arttığı bir dönem olduğuna işaret eden Temizel, "Önümüzdeki yıl fonksiyonel kaygılar da eşlik edecek. Koronavirüs ve pandemi sürecinde insanların ağız ve diş kontrollerini ciddi anlamda aksattığı bir dönem oldu. Biz bunun sonucu olarak diş kırıkları, büyümüş çürükler ve kaybedilme durumuna gelmiş dişlere sahip çok fazla hasta olarak gördük zaten. Ama en fazla diş sıkma veya gıcırdatmaya bağlı kayıplar görüyoruz. Tavsiyem bir belirti beklemeden diş hekimi kontrolü" ifadelerini kullandı.

COVİD GEÇİREN HASTALAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Koronavirüsün her geçen gün uzun vadede etkilerinin karşımıza çıktığına dikkat çeken Berna Yarımağa Temizel, "Bulaşma yolu ağız ve burun olan bu virüs için tabii ki ağız bakımı çok önem taşımakta. Covid geçiren hastalarımın diş problemlerinin arttığını, ciddi diş eti kanamaları ve kayıpları, iyileşmeyen enfeksiyonlar ve buna bağlı diş kayıpları olduğunu gördüm. Yapılabilecek tek şey, bu durumda düzenli diş hekimi desteğidir. Diş hekiminiz size diş ve diş eti sağlığınız konusunda eğitim verecektir" diye konuştu.

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