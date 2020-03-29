Covid-19: Dünyada ölüm sayısı 30 bini geçti, ABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısı verildi

Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aşarken, virüs bulaşan kişi sayısı 664 bin, iyileşenlerin sayısı ise 142 bin oldu.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472'ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 189 artarak 72 bin 248'e yükseldi.