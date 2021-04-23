Covid-19 dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı, pandemi nedeniyle bir yıl kapalı kalmasının ardından dağcılara açıldı.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı, pandemi nedeniyle bir yıl kapalı kalmasının ardından dağcılara açıldı.

Açılmadan sadece birkaç hafta sonra ise Covid-19 vakası görüldü. Bu, Everest dağında görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Temaslısı çok

Everest’e tırmanan gruptan Norveçli dağcı Erlend Ness, kendini kötü hissetmeye başladıktan sonra test yaptırdı, sonucu pozitif çıktı.

Daha sonra helikopterle Katmandu’da bir hastaneye gönderilen Ness’in dağda birçok kişiyle temas halinde olduğu belirtildi. Bu nedenle vaka sayısı çok fazla olabilir.



BBC’ye konuşan Ness, yürüyüş sırasında pek çok insanın maske kullanmadığını söyledi.

Nepalli bir yetkili ise dağda aktif vaka olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Nepal ekonomisine darbe vurabilir

Nepal Everest Dağı turizminden her yıl 4 milyon dolar kazanıyor

Vakaların artmasıyla, bahar tırmanışı sezonu planlananın aksine mayıs ayından daha erken kapanabilir.