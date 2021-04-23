  • BIST 1.345
  • Altın 478,956
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Covid-19 dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı

» »
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı, pandemi nedeniyle bir yıl kapalı kalmasının ardından dağcılara açıldı.
Covid-19 dünyanın en yüksek zirvesine ulaştı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı, pandemi nedeniyle bir yıl kapalı kalmasının ardından dağcılara açıldı.

Açılmadan sadece birkaç hafta sonra ise Covid-19 vakası görüldü. Bu, Everest dağında görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Temaslısı çok

Everest’e tırmanan gruptan Norveçli dağcı Erlend Ness, kendini kötü hissetmeye başladıktan sonra test yaptırdı, sonucu pozitif çıktı.

Daha sonra helikopterle Katmandu’da bir hastaneye gönderilen Ness’in dağda birçok kişiyle temas halinde olduğu belirtildi. Bu nedenle vaka sayısı çok fazla olabilir.

BBC’ye konuşan Ness, yürüyüş sırasında pek çok insanın maske kullanmadığını söyledi.

Nepalli bir yetkili ise dağda aktif vaka olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Nepal ekonomisine darbe vurabilir

Nepal Everest Dağı turizminden her yıl 4 milyon dolar kazanıyor

Vakaların artmasıyla, bahar tırmanışı sezonu planlananın aksine mayıs ayından daha erken kapanabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin, Biden’ın vergi açıklamasıyla çakıldı23 Nisan 2021 Cuma 17:40
  • Kripto paralarda bir gecedeki büyük düşüş, Twitter’da gündem oldu23 Nisan 2021 Cuma 16:29
  • Norveç'te cinsiyet eşitliği planı: Sokak ve meydanlara erkeklerin ismi verilmeyecek22 Nisan 2021 Perşembe 21:21
  • Thodex'in kurucusu Özer iddiaları yalanladı: Algı yaratılmaya çalışılıyor, iş seyahatindeyim22 Nisan 2021 Perşembe 20:46
  • NASA, Mars’ta oksijen üretmeyi başardı22 Nisan 2021 Perşembe 20:29
  • Facebook kendi kripto parasını çıkarıyor22 Nisan 2021 Perşembe 20:16
  • Bu gidişle beş ‘kıymetli’ besini zor bulacağız22 Nisan 2021 Perşembe 19:55
  • Apple, AirTag'i tanıttı: Önemli nesnelerin kaybolmasını önleyecek22 Nisan 2021 Perşembe 19:12
  • Aşı olana ‘bir dal mariuhana’ bedava21 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
  • Şeyma Subaşı’nın sevgilisi uçak kapattı19 Nisan 2021 Pazartesi 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti