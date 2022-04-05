  • BIST 2.326,29
  • Altın 910.608
  • Dolar 14.7194
  • Euro 16.0677
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu

»
Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın corona virüsü pandemisi sebebiyle iptal edilen konseri pahalıya mal oldu.
Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu

Avustralya Grand Prix’sine, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler kapsamında, ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın performansını son anda iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 118 milyon TL’lik (8 milyon Dolar) dava açıldı.

Daily Mail’in haberine göre, Williams’ın sahneye çıkmasından bir gün önce, katılımcılara etkinliğin Covid-19 endişeleri nedeniyle iptal edildiği megafon yoluyla söylenmişti. Mart 2020’de gerçekleşen bu gelişme sonucunda 48 yaşındaki pop yıldızı Robbie Williams da sahneye çıkamamıştı.

ÜST ÜSTE İKİ YIL İPTAL EDİLDİ

Her yıl Melbourne, Avustralya’daki Albert Park’ta düzenlenen milyon dolarlık Formula 1 etkinliği, büyük kalabalıklar içinde yapılıyor, ancak corona virüsü pandemisi sebebiyle Avustralya’daki Grand Prix, 2020 ve 2021’de üst üste iki yıl iptal edildi.

The Age’in haberine göre World Tour Melbourne (WTM), ani iptalin Avustralya Grand Prix Corporation’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti. WTM’nin açtığı davada, 7.5 milyon dolar maliyet ve 1.1 milyon dolar kar kaybı talep ediliyor.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’a 14 Mart’taki ilk Melbourne Dünya Turu konser etkinliği için yaklaşık 28,5 milyon TL (1,94 milyon Dolar) ödendi, ancak hayranları 13 Mart’ta bilet almak için sıraya girdiğinde pandemi sebebiyle konseri iptal edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlülerden Will Smith’e Sert Tepki30 Mart 2022 Çarşamba 20:58
  • Kütüphane Haftası Etkinlikleri Kapsamında Okuma Etkinliği Düzenlendi30 Mart 2022 Çarşamba 15:42
  • Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na Son Başvuru Kabul Tarihi 31 Mart Perşembe Günü29 Mart 2022 Salı 16:33
  • İBT’nin Düzenlediği Tiyatro Günleri Başladı29 Mart 2022 Salı 11:24
  • Puff Diddy, Oscar’daki Tokat Olayını Anlattı: Will Smith Ve Chris Rock Barıştı28 Mart 2022 Pazartesi 22:35
  • “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Sahnelendi28 Mart 2022 Pazartesi 20:13
  • Ersin Tünay, TÜMFED Yönetim Kurulu’na seçildi28 Mart 2022 Pazartesi 11:47
  • Will Smith, Oscar ödülleri gecesinde sunucu Chris Rock'a tokat attı28 Mart 2022 Pazartesi 10:47
  • “Little little into the middle” İlk Temsilini Yaptı28 Mart 2022 Pazartesi 10:33
  • ‘Lefkoşa'da Sahne'nin” “Çekirdek Kadro'su” 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mesaj Yayımladı27 Mart 2022 Pazar 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti