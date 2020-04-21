Covid-19: Fransa'ya Çin'den ithal edilen maskeler normlara uygun değil, sertifikaları sahte iddiası

Fransa'da devlet radyosu Radio France, Covid-19 nedeniyle Çin'den ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığını iddia etti. Radyonun araştırmacı gazetecileri Çin'den ithal edilmesi için kullanılan birçok uygunluk sertifikasının da sahte olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırma ayrıca Çin'den gelen maskelerin özellikle ameliyatlarda kullanılan türlerinin kullanılmasının mümkün olmadığını gösteriyor.

Fransa'nın yaşadığı bu "kötü sürpriz" ile kısa süre önce Belçika, Hollanda ve Finlandiya gibi birçok Avrupa ülkesi de karşılaşmıştı. Gelen malların tıbbi yeterlilik şartlarını karşılamadığı için kullanılamadığı ortaya çıkmıştı.

Sertifikalarda tahrifat iddiası

Radyo France ayrıca küresel arzı karşılayabilmek için medikal alanda hiçbir deneyimi olmayan Çinli firmaların maske üretimine başladığını da ileri sürdü. Araştırmacı gazetecilerin ulaştıkları sertifikaların bazılarının Çinli sutyen firmalarına ait olduğu diğerlerinin ise ateş ölçer üretmek için verildiği halde maske üretimi için kullanıldığı belirtildi.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları haftalardır sahte uygunluk sertifikalarının ortaya çıktığı konusunda uyarılarda bulunuyordu. Avrupa Güvenlik Fedrasyonu (ESF), bu tür sertifikalardan yaklaşık onunun piyasada bulunduğunu açıkladı. Federasyonun Fransa ayağı Synamap, alışılagelmiş tedarikçilerin "kaybolduğunu" belirterek "Gözlerimiz bağlı şekilde alım yapıyor gibiyiz. İki ithalatçı üyemiz, ne satın alındığını bilmenin imkansız olmasından dolayı Çin'den maske getirtmeyi bıraktı" açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanları: Kalite düştü

Sağlık çalışanları da ellerine ulaşan son maskelerin kalitesindeki sorunları işaret ediyor. Birkaç dakikadan fazla burun üzerinde tutmanın imkansız olduğunu belirten çalışanlar, maskelerin bazen çok küçük ve rahatsız olduğunun da altını çiziyor.

Cochin Hastanesi hemşirelerinden Aglawen Vega, "Ameliyat maskelerinde burnu örtmesi için bir metal parça bulunur. Bazı maskeler daha ilk dakikada düşmeye başlıyor. 10 yıllık kariyerimde bu başıma ilk defa geliyor. Her maske seti farklı çıkıyor. Maskeler adımıza gönderildiği için nereden geldiklerini de bilmiyoruz" dşiyor.

Maskelerin gerçek sertifikalara sahip şirketler tarafından üretilip üretilmediği ya da gerekli testlerden geçirilip geçirilmediği konusundaki Radio France'ın sorularını ise Fransa Ulusal Güvenlik Ajansı şimdilik yanıtsız bırakmış durumda.