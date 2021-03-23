Covid-19 geçirip son testi negatif çıkan 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı:
Bir müddet önce kolona yayılan kanser nedeniyle tıkanıklık operasyonu geçiren ve genel durumu kötü olan 1982 doğumlu (kadın) BIA' nın daha önce tedavi esnasında 7 Mart 2021 tarihinde yapılan PCR testi pozitif çıkması üzerine Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.
16 Mart 2021 tarihinde yapılan çift kontrol PCR test sonuçları negatife dönen hasta kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
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