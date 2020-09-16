Covid-19 geçirmiş bir hastanın kanına ihtiyaç var!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil B grubu kana ihtiyaç var. Hematoloji Bölümü’nde Uzman Dr. Dilek Yazman, Covid-19 geçirmiş 14 gün önce PCR testi negatif çıkmış B grubu kan taşıyan kişileri kan vermeye çağırdı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yazman, kanın yoğun bakımdaki bir hasta için ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Dilek Yazman’ın açıklaması şöyle:
Covid-19 geçirmiş olup PCR testi 14 gün önce negatifleşmiş kişilerden özellikle B kan grubu olan kan bağışlaması önemle rica olunur.
Covid hasta sayımızın çok arttığı bu günlerde 14 gün önce PCR testi negatif olmuş herkesin kan bağışlaması rica olunur.
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