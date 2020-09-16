  • BIST 1.107
  • Altın 473,330
  • Dolar 7,4848
  • Euro 8,8592
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Covid-19 geçirmiş bir hastanın kanına ihtiyaç var!

» »
Covid-19 geçirmiş bir hastanın kanına ihtiyaç var!
Covid-19 geçirmiş bir hastanın kanına ihtiyaç var!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil B grubu kana ihtiyaç var. Hematoloji Bölümü’nde Uzman Dr. Dilek Yazman, Covid-19 geçirmiş 14 gün önce PCR testi negatif çıkmış B grubu kan taşıyan kişileri kan vermeye çağırdı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yazman, kanın yoğun bakımdaki bir hasta için ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dilek Yazman’ın açıklaması şöyle:

Covid-19 geçirmiş olup PCR testi 14 gün önce negatifleşmiş kişilerden özellikle B kan grubu olan kan bağışlaması önemle rica olunur.

Covid hasta sayımızın çok arttığı bu günlerde 14 gün önce PCR testi negatif olmuş herkesin kan bağışlaması rica olunur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman:“Bu şartlarda hükümetin görevde kalması bu halka zarardır”16 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
  • Pozitif Vakayla Temas Ettiğini Düşünenler 1102’yi Aramalı16 Eylül 2020 Çarşamba 18:34
  • Araç içerisinde ölü bulundu16 Eylül 2020 Çarşamba 18:31
  • Casino'da çip çalan zanlı teminata bağlandı16 Eylül 2020 Çarşamba 18:17
  • KAMPDER belge belge açıkladı:Doğru olmayan beyanlar yerine Hukuğa ve Diyaloğa bekliyoruz16 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
  • KKTC Covid-19: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, bir hasta ise uyutuluyor16 Eylül 2020 Çarşamba 17:24
  • Gaziveren'de 1 kişi ölü bulundu (GÜNCELLENDİ)16 Eylül 2020 Çarşamba 15:55
  • Yeniboğaziçi Belediyesi'nden "Salamis Kamp Alanı" açıklaması16 Eylül 2020 Çarşamba 15:37
  • Erhürman: İkinci turdayım, ilk ikinin içindeyim16 Eylül 2020 Çarşamba 15:05
  • Sağanak yağmur bekleniyor16 Eylül 2020 Çarşamba 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti