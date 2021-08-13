  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,39
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Covid-19 Gelecek Yıllarda Çocuk Hastalığı Haline Gelebilir

» »
Covid-19 Gelecek Yıllarda Çocuk Hastalığı Haline Gelebilir
Covid-19 Gelecek Yıllarda Çocuk Hastalığı Haline Gelebilir

 

Amerikalı ve Norveçli bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) gelecek yıllarda daha çok çocuklar arasında görülen bir hastalık olabileceğini ortaya koydu.

 

"Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Amerikalı ve Norveçli araştırmacılar, Covid-19'un hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceği ve ölüm oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin gelecek senaryoları içeren "yaşa göre yapılandırılmış gerçekçi matematiksel modelleme" geliştirdi.

Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, demografik yapıları birbirinden farklı 11 ülkede hastalık yükünü inceledi. Geliştirilen modelleme ile söz konusu ülkelerdeki hastalık yükü kısa, orta ve uzun vadede 3 döneme ayrılarak analiz edildi.

Araştırmacılar, modelleme ile Covid-19'un gelecek yıllarda virüse yakalanmamış ya da henüz aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen bir çocuk hastalığı olabileceğini gösterdi.

Norveç'teki Oslo Üniversitesinden Ottar Bjornstad, solunum hastalıklarına ilişkin tarihsel verilerin, salgından etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğine ilişkin fikir verdiğini belirtti.

Bjornstad, Covid-19'un yetişkinler arasında daha ağır seyrettiğini, yaşla ölüm riskinin de arttığını ancak gelecek yıllarda diğer koronavirüsler ve grip virüsleri gibi Covid-19'un da çoğunlukla aşılanmamış ya da hastalığa yakalanmamış çocuklar arasında yaygın şekilde görülebileceğini kaydetti.

Konuya ilişkin 1889-1890 yıllarında görülen Rus gribinden etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğini örnek gösteren Bjornstad şunları kaydetti: "Örneğin devam eden genomik çalışmalar, Asya ya da Rus gribi olarak bilinen ve ilk başta 70 yaş üstü yetişkinleri olmak üzere 1 milyondan fazla kişiyi öldüren 1889-1890 pandemisinin, şu anda endemik, hafif, çoğunlukla 7-12 aylık bebeklerde görülen HCoV-OC43 virüsünün ortaya çıkmasından kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu13 Ağustos 2021 Cuma 10:57
  • Belirtileri Delta Varyantına da Benziyor…12 Ağustos 2021 Perşembe 21:15
  • Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!12 Ağustos 2021 Perşembe 21:02
  • Çocuklarda Dişlere Özen Gösterilmeli !12 Ağustos 2021 Perşembe 20:30
  • Karbonhidrat ve Şeker Ağırlıklı Beslenme Diş Çürüğü Sebebi12 Ağustos 2021 Perşembe 20:00
  • Baş Ağrılarınız Kabusunuz Olmasın!12 Ağustos 2021 Perşembe 19:15
  • K Vitamininden Zengin Beslenmek Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 19:00
  • Koronavirüs varyantları PCR testlerinden kaçabiliyor mu?12 Ağustos 2021 Perşembe 14:29
  • Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı:Asya bebeğin en temel YAŞAM HAKKI olan SAĞLIK HAKKIna kavuşması KKTC Devletinin yükümlülüğüdür!12 Ağustos 2021 Perşembe 14:19
  • Dünya Genelinde 4 Milyar 540 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı12 Ağustos 2021 Perşembe 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti