  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

COVID-19 gençlerde 'beyin sisi' bırakabiliyor

» »
COVID-19 gençlerde 'beyin sisi' bırakabiliyor
COVID-19 gençlerde 'beyin sisi' bırakabiliyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, 30 yaş altı gençlerin COVID-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabildiğini söyledi.

COVID-19 geçiren bazı kişiler, hastalık sonrasında anlık unutkanlıklar, işlerini planlamakta zorluk, konsantrasyon bozukluğu, öğrenmede güçlük, dalgınlık, yorgunluk ya da konuşurken kelime bulmada zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

Yapılan çeşitli araştırmalar, bu ve benzeri sorunların "beyin sisi"nden kaynaklandığını ve özellikle Kovid'i ağır geçirenlerde buna rastlanıldığı söylerken COVID-19'un beyin üzerindeki etkisinin kalıcı olup olmadığına dair net bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Alzheimer ve parkinsonda kötüleşmeye neden oluyor

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, COVID-19'un diğer virütik enfeksiyonlara çok benzemediğini ve farklı seyrettiğini, bu nedenle her geçen gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler edindiklerini söyleyerek, koronavirüsün sadece hafızayla alakalı olmadığını, dikkatin toparlanmasıyla ilgili bozukluklara da yol açabildiğini belirterek bu durumun herkeste görülmediğini, farklı gruplarda da değişik şekillerde tezahür ettiğini anlattı.

Unutkanlığın, COVID-19'un ortaya çıkma biçimlerine göre farklılık gösterebildiğine işaret eden Hanoğlu, "COVID-19 yaşlıları çok etkiliyor. Hatta Avrupa'da daha şiddetli oldu. Bakımevlerinde Alzheimer hastalığı, kognitif bozukluğu olan insanlar vardı. Bunlar COVID-19'a yakalanırlarsa Alzheimer ve parkinsonda kötüleşme görüyoruz genellikle. Seyirdeki kötüleşme, hastaların büyük çoğunluğunda, birkaç ay sonra toparlanma süreciyle gidebiliyor ama bazılarında kalıcı seyredebiliyor" bilgisini verdi.

Hastalığa en duyarlı olduğu söylenen, hastanede yatması ya da ağır tedavilerden geçmesi gereken grupta da uzun süre yorgunluk, zihinsel yeteneklerde yavaşlama ve "beyin sisi"nin görülebildiğini belirten Hanoğlu, zamanla bir iyileşme gerçekleşebildiğini ancak buna dair bilgilerin sınırlı olduğunu aktardı.

Gençlerdeki hasara yönelik çalışma yürütülecek

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, en ilginç kısmın ise gençlerle alakalı olduğuna dikkati çekerek "Genç insanlarda hastane yatışı çok olmuyor, Kovid'i hafif geçiriyorlar, ayakta grip gibi atlatıyorlar ama zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabiliyor. Bunun üzerine lisansüstü programlarımızdan birinde tez çalışması da yaptık. Bu durum hiç azımsanmayacak ölçüde. Kovid gerçekten zihinsel işlevleri etkileyen bir durum" dedi.

Tez çalışmalarında 30 yaş altındaki 50 genci hastalıktan sonraki 1-3 aylık süreçte gözlemlediklerini anlatan Hanoğlu, "Hem bellekte hem yürütücü ve dikkatle ilgili işlevlerde bozulma ortaya çıktığını gördük ki bu oran hiç düşük değil. Hiç etkilenmeyen de olabiliyor ama bundan etkilenen bir grup geç de ortaya çıkıyor. Şimdi onların takiplerini yapmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.

Hanoğlu, hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, Kovid sonrası kognitif bozukluk yaşayan bir grup yaşlı insanın bir yıl boyunca takip edildiği çalışmanın sonuçlarının yakın zamanda yayımlandığını belirtti. Prof. Dr. Hanoğlu, çalışmada, hastaların bir kısmında kognitif bozuklukların geçici seyrettiğinin bir kısmında ise demansa kadar gidebilen bir seyir izlediğinin belirtildiğini aktardı.

"COVID-19'un Alzheimer gibi patolojileri tetikleyebileceği söyleniyor"

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, normalde başka virütik enfeksiyonlarda ortaya çıkan ve beyinde enfeksiyonun söz konusu olduğu beyin sisinin COVID-19'da bu şekilde ilerlemediğini, klinik testlerde de enfeksiyon görülmediğini ifade etti. Hanoğlu, bazı çalışmalarda mitokondri hasarının ve damar problemlerinin gözlemlendiğini ancak gerçek anlamda kognitif bozukluğa yol açan durumun henüz bilinmediğini vurguladı.

Farklı araştırmalardan da bahseden Hanoğlu, "Hayvan çalışmaları var. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, COVID-19'un Alzheimer benzeri patolojileri tetikleyebilecek bir mekanizmayı da harekete geçirebileceğini söylüyor ama bu da hipotetik, zaman içinde göreceğimiz bir şey" dedi.

Prof. Dr. Hanoğlu, kendisine unutkanlık nedeniyle COVID-19 vakalarının yoğun seyrettiği dönemde daha fazla hasta başvurduğunu, halen varyantların bu konudaki etkisinin bilinmediğini ancak zamanla anlaşılabileceğini kaydetti.

Unutkanlara fiziksel ve zihinsel aktivite öneriliyor

Unutkanlık ve zihinsel yeteneklerdeki azalmanın sebebi net bilinmediğinden ciddi bir tedavi yönteminin bulunmadığını söyleyen Hanoğlu, dünyada bu durumlarda fiziksel ve zihinsel egzersizlerin tavsiye edildiğini aktardı.

Hanoğlu, inflamasyon denilen süreçler de tetiklendiği için destekleyici birtakım bitkisel tedavilerin de tercih edilebildiğini belirtti. Son zamanlardaki bazı yayınlarda, Kovid'den sonra ortaya çıkan yorgunluk, beyin sisi ya da bilinçteki hafif problemlerin nöromodülasyon yöntemiyle toparlanabildiğinin söylendiğine işaret eden Hanoğlu, beslenme ve uykuya dikkat etmenin de bu sorunları ortadan kaldırmada etkili olabileceğini ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bu yaklaşımlar denenmesine karşın belirtiler devam ediyorsa ve belirgin haldeyse doktora başvurulmasında fayda olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medya doğal doğuma ilgiyi artırdı…15 Nisan 2022 Cuma 10:08
  • Diyabet hastalarına oruç uyarısı14 Nisan 2022 Perşembe 21:30
  • Uzmanlar açıkladı: Bu iki rahatsızlık erken corona belirtisi13 Nisan 2022 Çarşamba 23:13
  • Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti12 Nisan 2022 Salı 23:35
  • Orucunuzu sigara ile açmayın12 Nisan 2022 Salı 22:27
  • Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor12 Nisan 2022 Salı 22:06
  • Bilimsel olarak doğrulandı… Kadınlar daha fazla baş ağrısı çekiyor12 Nisan 2022 Salı 20:23
  • Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Hidayet Ağören getirildi.12 Nisan 2022 Salı 17:25
  • Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı?12 Nisan 2022 Salı 15:28
  • Türk araştırmacıların keşfi migrende yeni tedavi yollarının kapısını araladı11 Nisan 2022 Pazartesi 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti