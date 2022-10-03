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Covid-19 gençlerin sevgili edinme yaşlarını bile yükseltti

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Yayınlanan bir rapora göre, Covid-19, gençlerin üçte birinden fazlasının hayatlarının kontrolden çıktığını hissetmelerine sebep oldu.
Covid-19 gençlerin sevgili edinme yaşlarını bile yükseltti

Covid-19’un genç nesil üzerindeki etkisini vurgulayan bir kampanya öncesinde Guardian’a açıklanan bulgulara göre, araştırmacılar 16-25 yaşındakilerin %60’ından fazlasının kendi nesillerinin geleceğinden korktuğunu da tespit etti.

İngiltere’de gençlere yönelik faaliyetler gösteren The Prince’s Truth isimli hayır kurumunun yürüttüğü corona virüsü araştırmasına göre, gençlerin üçte biri, iş beklentilerinin pandemiden asla bağımsız olamayacağını düşünüyor.

Birleşik Krallık’ta 2.000’den fazla gencin katıldığı araştırmada, ankete katılanların neredeyse yarısı, Covid-19 pandemisi ile birlikte yaşamanın kendilerini daha dirençli hale getirdiğini ve yarısından biraz fazlası, hedeflerine ulaşmak için eskisinden daha kararlı olduklarını söyledi.

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İLK ÖPÜŞME YAŞI YÜKSELDİ

Yapılan başka bir araştırmanın sonucu olarak Savanta State of the Youth Nation raporundan elde edilen bulgulara göre, pandemi sırasında yapılamayanların bir sonucu olarak gençler arasında yaygın bir “gecikme” düşüncesi olduğuna dair kanıtlar da var.

Raporda, 16-19 yaşındakilerin neredeyse dörtte birinin Covid-19 nedeniyle ilk öpüşmelerini gerçekleştiremediği tespit edildi. 20 ila 25 yaşları arasındakiler için bu rakam %17 idi.

Pandemi öncesi aynı yaştaki insanların deneyimleriyle karşılaştırıldığında, 16 ila 19 yaşındakilerin beşte biri ve 20 ila 25 yaş arasındakilerin %15’inin hiç kimseyle sevgili olmadıkları da ortaya çıktı.

1000’den fazla gencin dahil olduğu araştırmada, pandemi sırasında yalnız yaşayan gençlerin yaklaşık %60’ı, araştırmacılara, pandemi öncesindeki %40’a kıyasla, artık kendi kararlarını verme özgüveninden yoksun olduklarını söyledi.

Pandemi sırasında ebeveynleriyle birlikte yaşayanlar için, pandemi öncesindeki %52’ye kıyasla, özgüvendeki düşüş önemli ölçüde daha az belirgindi ve %47’si kendi kararlarını verebileceklerini söylüyordu.

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