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Covid-19, grip ya da RSV olup olmadığınızı anlamanın yöntemleri

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Uzmanlar, birbirine benzer semptomları nedeniyle tespit ve tedavisi güçleşen Covid-19, grip ve RSV'nin (solunum sinsitiyal virüsü) ayırt edilebilmesi için özelliklerini paylaştı.
Covid-19, grip ya da RSV olup olmadığınızı anlamanın yöntemleri

2020 yılıyla birlikte hayatımıza giren Covid-19’un mutasyona uğraması sebebiyle grip ve nezlenin göz ardı edilmesi bu hastalıkların görülme sıklığını artırdı.

Washington Post’ta yer alan bir analize göre, Şükran Günü haftasında yaklaşık 20.000 ABD’li grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bununla birlikte, Covid-19 hastalarının sayısı da giderek artıyor. New York’ta geçen ay 141.000’den fazla vaka bildirildi. Amerikan Akciğer Derneği’nden Dr. Juanita Mora’ya göre de, daha az bilinen ancak oldukça yaygın olan RSV, 2012’den beri en aktif zamanlarını yaşıyor.

HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ ŞÖYLE SIRALANDI…

Yüksek ateş – RSV/Grip/Covid-19
Dehidrasyon – RSV
Burun akıntısı – RSV
Hırıltı – RSV/Covid-19
Nefes darlığı – RSV/Covid-19
Öksürük – RSV/Grip/Covid-19
Burun tıkanıklığı – Grip/Covid-19
Kusma – Grip
Boğaz ağrısı – Grip/Covid-19
Vücut ağrıları – Grip/Covid-19
Tat/koku kaybı – Covid-19

BU ÜÇ HASTALIĞIN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

GRİP

Yaygın virüs, tipik olarak kış döneminde görülür ve yıldan yıla mutasyona uğrar. Ayrıca bronşit gibi başka solunum yolu hastalıklarına da yol açabilir.

Soğuk algınlığı benzeri semptomlar ve burun akıntısı sonrası ortaya çıkar. Ayrıca yüksek ateşe, mukuslu öksürüğe, boğaz ağrısına ve yorgunluğa neden olabilir. ABD’deki Manhasset North Shore Üniversite Hastanesi tıbbi direktörü ve Northwell Health’in bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. David Hirschwerk‘e göre grip aşısı olmak bu virüsle mücadelede en uygun çözüm.

COVID-19

2019’un sonlarında ortaya çıkan corona virüsü, öncelikle solunum yollarını etkiler, ancak kalbi de etkileyebilir. Uzun süreli etkileri arasında kalp kası iltihabı ve beyinde pıhtı yer alır.

Anahtar semptomlar nefes almada zorluk, kuru öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, yorgunluk, tat ve koku kaybıdır. Gripte olduğu gibi, tam doz aşılarını olmak önemlidir.
 

RSV

Sağlıklı yetişkinlerde RSV, hafif bir soğuk algınlığından daha rahatsız edici olmaz, ancak çok küçük çocuklar ve yaşlılar için oldukça şiddetli olabilir. 

İlk başta nezle benzeri semptomlarla kendini gösterir, ancak en şiddetlisi yeni yürümeye başlayan çocukların akciğerlerine ulaştığında şiddetlenir. Belirtileri kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, dehidrasyon, burun akıntısı, hırıltılı solunum ve nefes darlığıdır.

Belirli durumlar haricinde, RSV için güncel bir aşı bulunmuyor.

TEST YAPTIRMAK ÖNEMLİ

Dr. Hirschwerk, New York Post’a yaptığı açıklamada, daha az önlemin vakalarda artışa yol açtığını söyledi. Son 2 yılda daha fazla insanın maske taktığını söyleyen Hirschwerk, çok az insanın grip aşısı olduğunu da vurguladı. 

Uzmanlar, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hangi hastalığa yakalandığınızı belirlemenin en iyi yolunun test yaptırmak olduğunu söylüyor. Üç virüsten herhangi biri için yapılan sürüntü testleriyle hangi hastalığa sahip olduğunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.

 

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