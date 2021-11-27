  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Covid-19: Güney Kıbrıs 8 Afrika ülkesine sınırları kapattı

» »
Koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yeni önlemler alındı
Covid-19: Güney Kıbrıs 8 Afrika ülkesine sınırları kapattı

Belçika, Güney Afrika, Botsvana, Hong Kong ve İsrail’de görülen ve Delta varyantından çok daha tehlikeli addedilen “Omikron” varyantı nedeniyle diğer ülkeler gibi Güney Kıbrıs da sınırlarını 8 Afrika ülkesine kapattı.

Alithia ve diğer gazeteler Rum Yönetiminin Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Eswatini, Zimbabve, Mozambik, Malawi, Botsvana’ya sınırlarını kapattığını, bu ülkelerden Güney’e dönecek vatandaşları için de 10 gün karantina uygulaması devreye soktuğunu yazdı.

Habere göre havaalanlarında yeni varyantın saptandığı İsrail gibi ülkelerden gelen yolcular için de sıkı kontroller uygulanacak.

 

VELİLERDEN OKUL BOYKOTU

Aynı gazete Rum İlk Öğretim Okul Aile Birliklerinin, Rum Yönetiminin 29 Kasım pazartesi günü uygulamaya başlayacağı 6 yaş ve üzeri çocuklara maske ve haftada bir hızlı test zorunluluğu getirme kararına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, veliler Rum Yönetiminin kararlarının çocuklarına uygulanmasına rızaları olmadığını belirterek, karar geri alınmazsa pazartesi günü çocuklarını okula götürmeyeceklerini, protesto eylemlerini tırmandıracaklarını açıkladı.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın veliler ile müzakere etme veya geri adım atma niyetinde olmadığını belirten gazete, lokanta, sinema sahipleri ve düğün-etkinlik organizatörlerinin ise yeni çaresizlik sesleri duyulmaya başladığını yazdı.

Gazeteye göre Koronavirüs için oluşturulan Bilim Kurulu üyesi Maria Koliu son iki hafta içerisinde sayısı 4 bini aşan ve dün de 451’i bulan yeni vakaların yüzde 30’unun 18 yaş altı öğrencilerden oluştuğunu açıklayarak Rum Yönetiminin kararlaştırdığı yeni tedbirlere uyulması gerektiği görüşünü belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta suça ilişkin yıllık rakamlar...26 Kasım 2021 Cuma 17:20
  • EuroAsia Interconnector MAHKEMELİK OLDU!26 Kasım 2021 Cuma 17:15
  • Rum Yönetiminin yeni koronavirüs önlemleri “sinirleri bozdu”!26 Kasım 2021 Cuma 17:06
  • Anastasiadis’in geçici danışmanları KALICI yapıldı!26 Kasım 2021 Cuma 17:02
  • RMMO ile İlgili Sayıştay Raporu!26 Kasım 2021 Cuma 16:56
  • 7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi!26 Kasım 2021 Cuma 16:50
  • BM’nin Danışman Ataması Konusu Beklemede26 Kasım 2021 Cuma 11:53
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Tedbirlerine Tepki25 Kasım 2021 Perşembe 16:53
  • ABD Tarihi Eserleri Güney Kıbrıs’a İade Etti25 Kasım 2021 Perşembe 16:37
  • 21 Ve 23 Yaşındaki İki Genç Araç Ve Tüfek Çaldı25 Kasım 2021 Perşembe 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti