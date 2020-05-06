Covid-19 haberleriyle dikkat çeken Filipinler'in ikinci büyük yayın kuruluşunun faaliyeti durduruldu

Filipinler'de ülkenin en büyük bağımsız yayın kuruluşu olan ABS-CBN'in faaliyeti durduruldu. Ülkede koronavirüs salgınıyla ilgili en büyük haber kaynağı olan kuruluş bir süredir devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin hedefinde bulunuyordu.

İşletme ruhsatı süresinin dolmasını gerekçe gösteren Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu'nun ABS-CBN'in yayınını dün gece itibariyle kesmesi, ülkedeki basın özgürlüğü konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Olay yalnızca muhalefetin değil, aynı zamanda Duterte yanlılarının da tepkisini çekti. Bu konuda eleştiri yönelten en üst düzey isim olan başkan yardımcısı Leni Robredo ABS-CBN'in koronavirüs yayınlarına atıfta bulunarak, kriz döneminde doğru bilginin zamanlıca duyurulmasının hem hayat kurtaracağına hem de ulusal birliği körükleyeceğine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü ise kararın basın özgürlüğüne yönelik "ölçüyü aşan bir saldırı" olduğunu belirterek hükümetin derhal yayın kuruluşunun yeniden faaliyete geçebilmesi için çağrı yaptı.

ABS-CBN'in ülke çaında 11 binden fazla çalışanı bulunuyor. Kuruluşun ayrıca 6 yüzden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve 10 binden fazla vakanın bulunduğu ülkede yiyecek ve tıbbi yardım sağladığı bildiriliyor.

Ruhsatın yenilenmesi ya da iptaline ilşkin ilişkin kararlarda söz sahibi olan Temsilciler Meclisi bir süredir koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle toplanamıyor. Kuruluşun geçmiş dönemde devlet başkanı Duterte'yi eleştiren yayınları nedeniyle hedef alındığı öngörülüyor.