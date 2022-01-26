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Covid-19 Hakkında Bilinmeyen Bir Gerçek Ortaya Çıktı

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Norveçli araştırmacılara göre, koronavirüsün Çin'de resmi olarak keşfedildiği zamana ait "çok şaşırtıcı" bulgular hem Norveç'te hem de tüm dünyada koronavirüs pandemisinin tarihini değiştiriyor.
Covid-19 Hakkında Bilinmeyen Bir Gerçek Ortaya Çıktı

Norveçli araştırmacılara göre, koronavirüsün Çin'de resmi olarak keşfedildiği zamana ait "çok şaşırtıcı" bulgular hem Norveç'te hem de tüm dünyada koronavirüs pandemisinin tarihini değiştiriyor.

Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki (Ahus) araştırmacılar, Avrupa'da ilk vakanın tespit edilmesinden bir ay öncesine ait kan örneklerinde Kovid-19'a karşı antikorlar buldular.

Avrupa'da ilk vaka 27 Ocak 2020'de tespit edilmişti. Resmi olarak virüs aynı yılın 24 Şubat'ına kadar Norveç'e sıçramıştı. Ahus’un keşfiyse, Çin'de kayıtlara geçen ilk vakayla aynı döneme denk geliyor.

Araştırmacılar keşfi “çok şaşırtıcı” olarak nitelendirirken, Ahus proje yöneticisi Anne Eskild yaptığı açıklamada, "Bu keşif Koronavirüs salgınının hikayesini değiştiriyor," dedi.

Araştırmacılar, ilk trimesterde ve doğum bakımının bir parçası olarak hamile kadınlardan alınıp potansiyel bulaşıcı hastalıkları izlemek için Enfeksiyon Kontrol Yasası uyarınca anonim olarak saklanan kan örneklerinde antikor aradılar. Analiz edilen 6.520 örneğin 98'inde antikor tespit edildi.

Araştırmacılar, belirli bir oranda yanlış pozitif sonuçlar olacağının kesinlikle hesaba kattıklarını, ancak bunlar çıkarılsa bile sonuçların kayda değer nitelikte olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Bulgularımız hem Norveç'te hem de dünyada korona pandemisinin tarihini değiştiriyor" diyen Eskild ayrıca numunelerin alındığı kişilerin yurtdışında enfekte olduklarına dair birçok belirti olduğunu söyledi.

Ahus araştırmacılarına göre bu, enfeksiyonun şimdiye kadar düşündüğümüzden daha önce dünyanın büyük bir bölümünde yayılmış olduğunu gösteriyor. Ancak daha kesin tespitlerin yapılması için yeterli araştırma bulunmuyor.

Bunun gerekçesi olarak Eskild, "Bir popülasyon düzeyinde depolanmış kan örneklerine sahip olan çok az ülke olduğundan muhtemelen bu şekilde geriye dönük çalışmalar yok denecek kadar azdır," diyor.

BAŞKA ARAŞTIRMALAR DA DAHA ERKEN TARİHLERE İŞARET ETMİŞTİ

İtalya Milano'da yapılan bir araştırmaya göre, Koronavirüs İtalya'ya da resmi tarihten daha önce, 2019'un Eylül ayı kadar erken bir tarihte girdiği sonucuna ulaştı.

Daha önce, California Üniversitesi San Diego Tıp Okulu ve Arizona ve Illumina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, moleküler tarihleme araçları ve epidemiyolojik simülasyonları kullanarak, SARS-CoV-2 virüsünün muhtemelen en fazla iki aydır tespit edilmeden toplum arasında dolaştığı tahminini öne sürmüştü.

Bu tarih de Aralık 2019'un sonlarında Çin'in Vuhan kentinde ilk insan COVID-19 vakalarının resmi kayıtlara geçmesinden öncesine dayanıyor.

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