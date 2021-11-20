  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Covid-19 Hamileleri Tehdit Etmeye Devam Ediyor: Ölü Doğum Riski Artıyor

» »
Yeni bir CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) raporuna göre, Covid-19, hamile kadınlar arasında ölü doğum riskini artırıyor. Mart 2020 ve Eylül 2021 arasında doğum yapan Covid'li hamilelerin yaklaşık yüzde 1,3'ü ölü doğum gerçekleştirdi.
Covid-19 Hamileleri Tehdit Etmeye Devam Ediyor: Ölü Doğum Riski Artıyor

Aşılama çalışmalarına rağmen corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte en çok risk altında olan gruplardan biri de hamileler oldu. Araştırmalar hamile kadınların Covid-19’dan çok daha ciddi bir şekilde etkilendiklerini gösteriyor. Ayrıca, aynı yaşta hamile olmayan kadınlara göre Covid-19’dan ölme olasılıklarının neredeyse iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca hamile kadınlar üzerindeki araştırmalar devam etse de şimdiye kadar araştırmacılar, Covid-19’un ölü doğum riskini artırıp artırmadığını, yani gebeliğin 20. haftasında veya öncesinde bebek kaybetmenin virüsle ilişkisinin olup olmadığını doğrulayamamışlardı. Ancak cuma günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan rapor bu duruma netlik getiriyor. CDC, özellikle Delta varyantının ABD’de yayılması sırasında, bebek kaybının Covid-19’a yakalanan hamile kadınlar için bir risk faktörü olduğunu buldu.

COVID’E YAKALANAN HAMİLELER RİSK ALTINDA

CDC araştırmacıları ABD’de Mart 2020’den Eylül 2021’e kadar ölü doğum riskini incelediler ve Covid-19’lu kadınların bebeklerinin yaklaşık yüzde 1,3’ünün ölü doğduğunu, buna karşılık enfekte olmayan kadınlardan doğan bebeklerin yüzde 0,6’sının ölü doğduğunu ortaya çıkardılar.

Delta varyantı baskın hale geldikten sonra, bu yılın Temmuz-Eylül ayları arasında ölü doğumlar Covid-19 ile daha güçlü bir şekilde ilişkilendirildi. Bu süre zarfında, Covid-19’lu kadınlardan doğan bebeklerin yüzde 2,7’si ölü doğarken, Covid-19’lu olmayan kadınlar arasındaki ölü doğum oranı nispeten değişmedi.

ÖLÜM ORANI ARTTI

Delta baskın hale geldiğinde genel Covid-19 ölüm oranları hamile kadınlar arasında daha yüksekti. Cuma günü yayınlanan ikinci bir CDC raporu, Mart 2020’den Haziran 2021’e kadar hamilelik sırasında her 1000 corona virüsü enfeksiyonu için 5 ölüm yaşandığını ancak, bu yılın Temmuz-Ekim ayları arasında Mississippi’de hamilelik sırasında her 1000 corona virüsü enfeksiyonu için 25 ölüm tespit edildiğini gösterdi.

CDC, erken ve ölü doğumları Covid-19 ile şu şekilde ilişkilendirilebileceğini söylüyor: “Virüs fetüsün hayatta kalmasını zorlaştıran plasentadaki kan akışını azaltabilir ve iltihabı artırabilir.”

CDC araştırmacıları, aşıların Covid-19 enfeksiyonlarına bağlı ölü doğumları önlemeye yardımcı olup olmayacağı konusunda ek çalışma çağrısında bulundu.

HAMİLELİKTE AŞILANMA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmacılar, bebeğini doğumda kaybeden hamile kadınlar arasındaki aşı oranlarını belirleyememiş olsa da bu sorunu yaşayan kadınların çoğunun muhtemelen aşılanmadığını öne sürdüler. Raporu yayınlayan CDC, ABD’deki hamile kadınlar arasında aşılama oranlarının oldukça düşük olduğuna da dikkat çekti. CDC verilerine göre 13 Kasım itibarıyla, hamile kadınların yaklaşık yüzde 65’i hamilelikleri öncesinde veya hamilelikleri sırasında tam olarak aşılanmış durumdalar.

CDC araştırmacıları, hamilelikten önce veya hamilelik sırasında aşılanmanın Covid-19’un ölü doğum üzerindeki etkisini azaltmak için kritik olduğunu yazdı.

Önceki çalışmalar, Covid-19’lu hamile kadınların 37 haftadan önce erken doğum riskinin yüksek olduğunu göstermişti. Örneğin, The Lancet Regional Health’de temmuz ayında yapılan bir araştırma, Covid-19 teşhisinin hamilelik sırasında erken doğum riskini yüzde 40 ve çok erken doğum riskini yüzde 60 artırdığını buldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 sonrası "KALICI KOKU KAYBI"na dikkat!19 Kasım 2021 Cuma 21:45
  • Vücudumuzda çıkan "UÇUK VİRÜSÜ"nün nasıl yayıldığı kefşedildi!19 Kasım 2021 Cuma 21:39
  • AB Pfizer'in COVID-19 İlacını Değerlendirmeye Aldı19 Kasım 2021 Cuma 20:30
  • İlk Korona Hastası Bulundu! Wuhan'daki Canlı Hayvan Pazarında Çalışan Bir Kadın19 Kasım 2021 Cuma 20:15
  • Lazer tedavisi hangi göz problemlerine uygulanabilir?19 Kasım 2021 Cuma 19:52
  • Her Yıl 700 Bin Kişi Antibiyotik Direncinden Hayatını Kaybediyor19 Kasım 2021 Cuma 19:41
  • COVID-19 Prematüre Doğumları Artıyor19 Kasım 2021 Cuma 18:28
  • Çay Ve Kahve, Felç Ve Bunama Riskini Azaltıyor Olabilir19 Kasım 2021 Cuma 18:26
  • Bir Sonraki Corona Virüsünü Fareler Yayabilir19 Kasım 2021 Cuma 17:51
  • Tam aşılı kavramı değişiyor: Uzmanlardan Covid-19 aşısı uyarısı19 Kasım 2021 Cuma 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti