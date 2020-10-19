  • BIST 1.205
  • Altın 484,514
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Covid-19 hastaları için pıhtı riski

» »
Corona virüs hastalarında yeni bir risk daha ortaya çıktı. Prof. Dr. Tankut Akay, hastanede uzun süre yatan hastalarda pıhtı ortaya çıktığını söledi.
Covid-19 hastaları için pıhtı riski

Corona virüsün zatürre, kalp krizi, çoklu organ yetmezliği gibi riskli yan etkilerine bir yenisi daha eklendi.

Başkent Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tankut Akay, hastanede uzun süre yatan covid-19 hastalarında gizemli kan pıhtıları keşfettiklerini açıkladı.

Sebebi henüz tam olarak anlaşılmasa da hastalarda hem büyük hem küçük damarlarda pıhtılar ortaya çıktığı gözlemlendi. Tedavi protokolleri içerisine de pıhtı önler ilaçlar yani kan sulandırıcı ilaçlar da eklendi.

Yoğun bakım hastalarından alınan örneklere göre kan pıhtılaşmasının felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Doktor Tankut Akay "Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalarda pıhtı açısından risk mevcut zaten bu hastalarda kan sulandırıcı ilaçlar yoğun bakıma yatar yatmaz başlanıyor. Pıhtı attıktan sonra da pıhtının bir kaç akıbeti var birinci aşaması bacaklarımızda oluşan pıhtı, akciğerlere gitti diyelim, bu oluşan pıhtı miktarına göre kişinin hayatına kast edebilir, bu çok kötü bir senaryo" dedi.

HAREKETSİZLİK DE PIHTI ATMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Virüse yakalanmamak için kendisini izole etmiş olan insanlarında pıhtı açısından risk altında olduğunu belirten Akay, "Hasta değiller ama risk altındalar. Çünkü hareketsizler. Saatlerce ekran başındalar. saatlerce bilgisayar başındalar. Bunların her biri hareketsizlik oluşturuyor. Hareketsiz olan kişilerde de pıhtı olma riski artıyor" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Koca'ya yanıt: Birlik ve beraberliği korumak için gerçekleri söylemek gerekir19 Ekim 2020 Pazartesi 18:45
  • Corona'ya inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti19 Ekim 2020 Pazartesi 17:39
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 40 Milyon 282 Bini Aştı19 Ekim 2020 Pazartesi 17:25
  • “İklim şartları bile menopoza giriş yaşını etkiliyor”19 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Covid-19'da heyecanlandıran gelişme: Aşının ilk görüntüsü ortaya çıktı19 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
  • Harvardlı Türk profesör aşı için tarih verdi: 6 aya sonuç gelir19 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Grip mi Covid mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir19 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • ‘Corona’ya İnanmıyordu, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti19 Ekim 2020 Pazartesi 12:33
  • Zor bir kış bizi bekliyor! Daha ciddi enfeksiyon riski, daha yüksek ölümler olabilir!19 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
  • “Ellerini Yıka Sağlığını Koru”18 Ekim 2020 Pazar 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti