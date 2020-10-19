Covid-19 hastaları için pıhtı riski

Corona virüsün zatürre, kalp krizi, çoklu organ yetmezliği gibi riskli yan etkilerine bir yenisi daha eklendi.

Başkent Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tankut Akay, hastanede uzun süre yatan covid-19 hastalarında gizemli kan pıhtıları keşfettiklerini açıkladı.

Sebebi henüz tam olarak anlaşılmasa da hastalarda hem büyük hem küçük damarlarda pıhtılar ortaya çıktığı gözlemlendi. Tedavi protokolleri içerisine de pıhtı önler ilaçlar yani kan sulandırıcı ilaçlar da eklendi.

Yoğun bakım hastalarından alınan örneklere göre kan pıhtılaşmasının felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Doktor Tankut Akay "Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalarda pıhtı açısından risk mevcut zaten bu hastalarda kan sulandırıcı ilaçlar yoğun bakıma yatar yatmaz başlanıyor. Pıhtı attıktan sonra da pıhtının bir kaç akıbeti var birinci aşaması bacaklarımızda oluşan pıhtı, akciğerlere gitti diyelim, bu oluşan pıhtı miktarına göre kişinin hayatına kast edebilir, bu çok kötü bir senaryo" dedi.



HAREKETSİZLİK DE PIHTI ATMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Virüse yakalanmamak için kendisini izole etmiş olan insanlarında pıhtı açısından risk altında olduğunu belirten Akay, "Hasta değiller ama risk altındalar. Çünkü hareketsizler. Saatlerce ekran başındalar. saatlerce bilgisayar başındalar. Bunların her biri hareketsizlik oluşturuyor. Hareketsiz olan kişilerde de pıhtı olma riski artıyor" dedi.