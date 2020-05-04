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Covid-19 hastalarında hangi cilt döküntülerine rastlanıyor?

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İspanya'da doktorların yaptığı küçük çaplı bir araştırma, Covid-19 teşhisi konan bazı hastalarda beş tür deri döküntüsüne rastlandığını ortaya koydu
Covid-19 hastalarında hangi cilt döküntülerine rastlanıyor?

Bu döküntülerin daha çok gençlerde ortaya çıktığı ve birkaç gün sürdüğü görüldü.

Suçiçeği örneğinde olduğu gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda deri döküntülerine rastlanabiliyor.

Ancak Covid-19 hastalığında bu kadar farklı türden döküntülerin görülmesi araştırmacıları şaşırttı.

Hastalığın tanınan mevcut semptomları arasında deri döküntüleri yer almıyor.

Covid-19 hastalarının ayak parmaklarında rastlanan ve "Covid parmağı" adı verilen döküntünün diğer belirtiler olmadan da baş gösterdiğine dair birçok bildirime rastlandı.

Ancak araştırma ekibinin başındaki Dr. Ignacio Garcia-Doval, Covid-19 hastalarında görülen en yaygın deri döküntüsünün gövdede çıkan küçük düz veya kabarık kızarıklıklar (makülopapül) olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan Dr. Garcia-Doval, bu kadar farklı döküntülerin görülmesinin "tuhaf" olduğunu belirterek "Bunların bazıları oldukça özgün. Genellikle hastalığın solunumla ilgili belirtileri ortaya çıktıktan sonra baş gösteriyorlar. Bu nedenle teşhis açısından faydası olmuyor" dedi.

Araştırmanın ele aldığı hastaların tümü hastanede tedavi altında olan ve solunum yollarıyla ilgili semptomlar gösteren hastalardı.

Araştırmaya katılmayan bilim insanları tarafından da değerlendirmeye tabi tutulan bulgular İngiltere'de yayımlanan British Journal of Dermatology dergisinde yer aldı.

Araştırmada yer alan hastaların yaklaşık yarısında gövde döküntüsüne rastlandı

Araştırmada, İspanya'daki deri hastalıkları uzmanlarından (dermatolog), son iki hafta içinde gördükleri ve deri döküntüsü olan Covid hastalarıyla ilgili bilgileri paylaşmaları istendi. Gelen 375 sonuçtan yola çıkarak bu hastalarda görülen beş temel deri döküntüsü şu şekilde sıralandı:

El ve ayaklarda ortaya çıkan asimetrik şişlik ve kızarıklıklar: Bunlar kaşıntılı ve ağrılı olabiliyor. Genellikle genç hastalarda görülüyor ve ortalama 12 gün sürüyor. Hastalığın ilk evresinden ziyade daha ileri evrelerinde ve hafif enfeksiyonlarda görülüyor. 375 hastanın yüzde 19'unda görülmüş.

Gövdede ve uzuvlarda görülen kaşıntılı ve sulu kabarcıklar: Daha çok orta yaşlı hastalarda görülen ve 10 gün kadar süren bu döküntüler diğer semptomlardan önce ortaya çıkmış; hastaların yüzde 9'unda görülmüş.

Deride kaşıntılı pembe veya beyaz kabarıklıklar: Isırgan dalaması sonucu oluşan döküntülere benziyor. Genellikle gövdede, ama bazen avuç içlerinde baş gösteriyor. Hastaların yüzde 19'unda görülmüş.

Makülopaül adı verilen küçük, düz kabarıklıklar: Hastaların yüzde 47'sinde görülen bu döküntü 7 gün kadar sürüyor ve diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkıyor. Genellikle daha ağır vakalarda görülüyor.

Livedo veya nekroz (doku ölümü) olarak hastaların yüzde 6'sında görülen bu semptomda deri kızarık veya morarmıştır ve ve ağ şeklinde görünüm alıyor. Kan dolaşımında sorun olduğuna işaret ediyor. İleri yaştaki ağır hastalarda ortaya çıkıyor.

Araştırmacılar, deri döküntülerinin birçok nedeni olabileceğini ve nedenini tespit edebilmek için uzmanların görmesi gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Dermatologlar Derneği başkanı Dr. Ruth Murphy, "Bu araştırmanın sonuçları insanlara kendi kendilerine teşhis koymalarını sağlamaktan çok, enfeksiyonun hastaları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olmak" diyor.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Michael Head ise zatürre de dahil birçok viral enfeksiyonda deri döküntülerine rastlandığını söylüyor.

"Covid-19 ile hastaneye yatan hastaların bir kısmında döküntüler ve deri ülserleri görülüyor. Henüz bu bağlantının kapsamını ve neden bazı hastalarda rastlanıp diğerlerinde rastlanmadığını bilmiyoruz" diyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi de üyeleri için farklı deri semptomlarını içeren bir liste hazırlıyor

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